“L’interruption volontaire de vieillesse”, cette illusion de liberté et de contrôle sur sa vie

Atlantico : Militante de ce qu'elle l'appelle "l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse", Jacqueline Jencquel explique : "Le sexe est en berne, l’alcool donne mal à la tête, je ne veux pas sentir le vieux, puer, être ennuyeuse, avoir une bouche de grenouille, inspirer la compassion au lieu du désir.". Peut-on réellement évoquer ici l'expression d'une liberté, d'un choix ? N'est-ce pas une illusion ?

Bertrand Vergely : Il existe habituellement quatre raisons pour lesquelles on se suicide.

La première, la plus courante, est le désespoir. Se sentant acculé dans une situation de détresse, ayant le sentiment qu’aucune solution n’est possible, on ne voit plus qu’une solution : le suicide. Le suicide est alors la solution que l’on donne à une vie sans solution.

La deuxième raison pour laquelle on se suicide réside dans la liberté, celle-ci pouvant prendre plusieurs formes.

Kirilov, le héros des Possédés de Dostoïevski se suicide afin de libérer l’humanité : les hommes ont peur de la mort, c’est ce qui les empêche de devenir libres. En se suicidant, montrant que la mort n’est rien, on libère l’humanité. Quand le révolté métaphysique se suicide, nous avons à faire à une variante : l’homme ne peut pas encore se créer lui-même, c’est sa limite par rapport à Dieu mais il peut se détruire lui-même en mettant fin à ses jours. C’est sa liberté par rapport à Dieu. Donc, quand il se suicide, l’être humain devient l’égal de Dieu. L’athéisme peut être à la base du suicide. Pas forcément toutefois. Il peut arriver que l’on se suicide pour des raisons religieuses tout en croyant en Dieu. Dieu étant amour et contre la souffrance, comprendre ceux qui se suicident c’est aimer et lutter contre la souffrance avancent certains chrétiens, notamment protestants mais pas seulement, qui, en défendant le suicide, entendent lutter contre la rigidité de l’Église en cette matière.

Entre désespoir et liberté, troisième raison de se suicider, l’honneur. Il arrive que l’on se suicide pour ne pas perde la face. Quand Mishima, le grand écrivain japonais, s’est donné la mort, il l’a fait pour sauver la fierté du Japon qu’il jugeait en péril.

Enfin, quatrième raison de se suicider, le suicide oblatif. Dans La ballade de Narayama de Kurosawa l’héroïne, une veille femme, part se suicider une nuit d’hiver dans la montagne afin que sa famille ait davantage à manger. Par son suicide elle offre sa vie à la communauté afin que celle-ci puisse survivre.

Le suicide programmé de la dame suisse dont il est question dans Le temps n’est ni un suicide de désespoir, ni un suicide de liberté, ni un suicide d’honneur, ni un suicide oblatif mais un suicide proprement inédit conjuguant un aspect esthétique, un aspect médiatique et, en définitive, un aspect idéologique. Reprenons l’argumentation développée par cette dame. Pourquoi décide-t-elle de mettre fin à ses jours ? Parce que dit-elle : « le sexe étant en berne, l’alcool donnant mal à la tête, elle ne veut pas puer, être ennuyeuse, avoir une bouche de grenouille et susciter de la compassion à la place du désir ». Dans ces propos, la vieillesse et la décrépitude inspirent certes le suicide. Mais pas sur le mode du désespoir, la question n’étant pas tant le tragique de la vie que l’inconfort de la vieillesse. La mort étant planifiée, il y a certes l’affichage d’une certaine liberté. Mais timidement, faiblement, le projet n’étant pas de conquérir une part d’absolu mais là encore de soigner son confort. Il y a bien sûr dans le fait de vouloir rester désirable et regardable une forme de fierté. Mais étant une fois de plus inspirée par le confort on est loin de la fierté d’un Mishima. Enfin, on pourrait penser qu’il y a un geste oblatif consistant à se donner la mort afin de ne pas gêner le monde en lui imposant le spectacle peu séduisant de la vieillesse et de ses images. Reste que quand cette dame se propose de mourir, ce n’est pas tant à la communauté qu’elle offre sa mort qu’à elle-même. Si bien qu’il faut se rendre à cette conclusion : quand cette dame décide de mettre fin à ses jours, la raison qui la guide tient en un mot : le confort, celle-ci parlant de sa mort comme certaines dames parlent d’aller chez le coiffeur afin de se faire faire un brushing. Aujourd’hui quand l’euthanasie est réclamée c’est afin d’éviter la souffrance. Ici, quand le suicide est programmé il l’est pour conserver une certaine part de séduction. Une telle démarche est-elle l’expression d’une liberté ? Bien évidemment non. Elle caractérise une pathétique dépendance à l’égard de la société de séduction qui sert de modèle à la société contemporaine. S’agit-il là d’une illusion ? Bien évidemment oui, l’illusion consistant à prendre tellement au sérieux cette société de séduction que non seulement on passe sa vie à vivre pour elle mais en plus on finit par mourir pour elle. Au-delà de l’illusion toutefois, on est dans la manipulation. Avec le sigle inventé pour justifier le suicide : Interruption Volontaire de Vieillesse on n’est plus dans l’IVG, Interruption Volontaire de Grossesse mais dans l’IVV en jouant sur l’homophonie entre IVG et IVV. Un suicide n’est pas une interruption de vieillesse. C’est une rupture définitive avec la vie. Faisons du suicide une forme d’IVG on le banalise en le faisant passer pour une interruption comme une autre. Cette confusion est dans l’air du temps. Dans une époque où, sous prétexte de démocratie tout devient « pour tous », notamment le mariage, le suicide n’est pas en reste en devenant via la manipulation du terme « interruption » le suicide pour tous.