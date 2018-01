Interdiction des signes religieux ostensibles à l’Assemblée : la laïcité avait-elle vraiment besoin de ce mauvais coup porté à la liberté d’expression ?

Atlantico : Ce mercredi, le Bureau de l'Assemblée nationale a modifié son "instruction générale" et impose désormais le port d'une tenue "neutre" aux députés qui doit s'apparenter "à une tenue de ville". Il est ainsi notamment prohibé dorénavant le "port de tout signe religieux ostensible". Comment expliquer cette décision et le fait qu'elle englobe les symboles religieux ostensibles ?

Frédéric Rouvillois : Au fond la situation me paraît assez cocasse et manifeste une espèce de retournement ou une maladresse initiale. Une grande partie du problème vient d'une décision récente prise par le Bureau le 19 juillet 2017 qui avait été décidée sur un rapport du président (François de Rugy). La décision stipulait que désormais il n'y avait plus lieu d'obliger les hommes, comme c'était le cas jusqu'alors, au port d'une veste et d'une cravate dans l'hémicycle. L'argument étant qu'aucune disposition réglementaire ne fixe la tenue des députés.

Le résultat on le connait : les Insoumis qui font la photo de groupe sans cravates et François Ruffin qui vient avec un maillot de football.

Machine arrière donc maintenant, d'où l'obligation d'adopter une tenue "neutre" qui s'apparente à une "tenue de ville". Mais qu'est-ce qu'une tenue "neutre" qui s'apparente à une "tenue de ville"? Le règlement de l'Assemblée nationale n'est pas plus disert sur la question.

La décision de 2017 pouvait donc poser de sérieux problèmes et cela remettait en cause le vieux principe selon lequel l'expression dans l'hémicycle est une expression orale qui ne doit pas se faire par le truchement d'objets, symboles, pancartes ou autres.

Sur les symboles religieux le texte dit prohiber le "port de tout signe religieux ostensible". Là encore on retombe dans des problématiques qui sont assez classiques mais qui suscitent des questions. D'abord qu'est-ce qu'un signe religieux ostensible ? Une dame qui porte une croix ou une médaille de baptême à son cou porte-t-elle un signe religieux ostensible ? Deuxième question : qu'est-ce qu'un signe religieux et qu'est-ce qu'un signe religieux dès lors que le politique et le religieux sont étroitement liés ? Est-ce qu'une croix de Lorraine à la boutonnière est un signe religieux ou politique ?

Est-ce que quelqu'un appartement à un mouvement explicitement chrétien-démocrate serait susceptible de faire l'objet de mesures particulières s'il lui arrivait de porter un signe qui serait considéré comme étant "à cheval" entre le politique et le religieux ?

Et au-delà, je pense au roman de Houellebecq "Soumission" que se passera-t-il lorsque l'on aura des démocrates-islamistes ou des républicains-islamistes qui viendront éventuellement avec un croissant à la boutonnière ? Est-ce que ce sera politique ou religieux ?