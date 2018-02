L'insolite règne de Wang Mang, l'empereur usurpateur et premier "communiste" chinois

L’histoire insolite de Wang Mang, empereur du début du i er siècle, entre les années 9 et 23 de notre ère, est une parenthèse, une césure, au milieu de la longue dynastie des Han (206 av. J.-C.-220 apr. J.-C.). La destinée de Wang Mang est unique en son genre. Celui-ci ne ressemble à aucun autre empereur. Les Fils du Ciel héritent en général du pouvoir. D’autres, les fondateurs de dynastie, le deviennent par les armes. Le cas de Wang Mang est tout différent.

Unique est celui qui va s’employer à conquérir le trône pour s’engager personnellement au service de l’intérêt général. C’est du moins ce qu’il laisse accroire. Wang Mang est un cas à part, se présentant comme une personne adoubée à la fois par le Ciel et par le peuple, l’opinion publique. « Il aspirait à apparaître comme un parangon de vertu, comme un souverain qui ne gouvernait pas selon son propre désir, mais selon ce que lui enjoignaient de faire, de mandat divin, les présages, les fonctionnaires et le peuple », écrit le sinologue américain Keith McMahon.

Pour l’historien américain Charles Hucker, Wang Mang est « un des personnages le plus fascinants et les plus controversés de l’histoire impériale ». Un autre historien américain, John Willis, dont le livre déjà cité regroupe une vingtaine de portraits de personnalités représentatives de l’histoire de la Chine, a retenu un tout petit nombre d’empereurs parmi les illustres personnages sélectionnés, dont l’atypique Wang Mang, un usurpateur, et à ce titre mal vu des historiens. Wang Mang reste aussi dans l’histoire pour avoir épousé cent vingt femmes, cent vingt vierges, prenant modèle sur le mythique Empereur jaune.

Deux cents ans environ après la fondation de la dynastie Han, alors que le pouvoir impérial s’affaiblit au profit des ministres, des parents de l’empereur et des familles d’impératrices, l’autorité gouvernementale décline au milieu des intrigues et des scandales de cour. La vie devient de plus en plus insupportable pour le peuple. La concentration des terres entre les mains des plus riches (notables locaux, marchands, grandes familles) est à l’origine d’une tension sociale dans les milieux ruraux.

Ces intrigues et ces tensions dans les campagnes aboutissent à l’usurpation du pouvoir. Un haut personnage, Wang Mang, se met à imaginer un monde utopique d’ordre et de justice, que de nombreux intellectuels de son époque croient avoir existé du temps du duc de Zhou, le premier grand personnage historique avéré de la Chine (vers 1042 av. J.-C.). Ce fameux duc de Zhou est un personnage dont Confucius a transmis à la postérité les enseignements. Si l’on en croit la tradition, il serait l’un des fondateurs des institutions morales de la Chine ancienne.

Wang Mang admire la dynastie des Zhou, qu’il considère comme un âge d’or, un modèle. Avec lui triomphent les lettrés, disciples de Confucius, un sage qui a vécu cinq siècles plus tôt. Rappelons que la dynastie Zhou est la troisième dynastie chinoise (xie -iiie siècle av. notre ère). Elle a régné sur la province du Shaanxi.