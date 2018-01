(In)Sécurité du quotidien : la réalité des chiffres finit par rattraper l’optimisme des discours officiels

Or aujourd'hui, s'agissant de l'insécurité, la population française confirme et abonde dans le sens du criminologue signataire. Dans un vaste silence médiatique, un récent sondage (Odoxa-Dentsu, Le Figaro, 4 janvier 2018) révèle que la sécurité est même la première préoccupation des Français - lisez bien - avant le chômage.

A juste titre, 58% des Français voient l'insécurité augmenter. Ceux qui la sentent baisser ? 9% des sondés, les usuels bobos-anarchistes de salon.

Précisons : oui l'insécurité augmente : 60% le clament dans les classes populaires (hou hou, la gauche !) et 64% en milieu rural (hello, la droite !).

Cela, les Français le ressentent malgré les tripotages du ministère de l'intérieur qui, pour son bouquet statistique, cueille les fleurs de son choix et balance le reste, réalités déplaisantes ou chiffres qui fâchent, à la poubelle.

Aidé dans sa tâche par l'Observatoire national de la délinquance, organisme jadis courageux et intéressant mais qui aujourd'hui, sert la seule tisane-Collomb ; enfin par l'Agence France Presse, fief des docteurs-tant-mieux sécuritaires.

Dans la grande coalition du silence, enfin, les médias-des-milliardaires et la propagande radiophonique du régime. Exemple récent, un bobo-débile de France Inter qualifiant de "compilation de faits-divers" La France Orange Mécanique de Laurent Obertone ; alors que ce livre électrochoc, décrivant enfin ! le réel criminel français et le calvaire de populations abandonnées aux voyous, se vendit à 100 000 exemplaires et réveilla la France plusieurs mois durant.

Mais exposons plus à fond le niveau de l'insécurité en France et d'où, pour nos concitoyens, elle provient.

Bref retour en arrière : en mars 2017 (en pleine élection présidentielle) 61% des Français (Odoxa) ressentent l'insécurité ; et dans le classement des thèmes cruciaux des prochaines campagnes électorales, la sécurité arrive classiquement en 3e position, jute après le chômage et le pouvoir d'achat.

Dans l'été 2017 (Le Figaro, 15/09/2017) les Français donnent leur fort négatif avis sur l'immigration : trop d'immigrés (53% des sondés) ; l'immigration a beaucoup augmenté (58%) ; des terroristes se prétendent réfugiés (64%) ; les migrants sont-ils vraiment des réfugiés ? (53%).

L'immigration est-elle un facteur positif ? 100% des journalistes-des-milliardaires - mais 14% des Français. La diversité médiatique dans toute sa splendeur.

Venons-en à aujourd'hui. Fin décembre on apprend (Fiducial-Odoxa, "sécurité au quotidien"), que le ressenti d'insécurité grimpe en flèche, + 6% en un mois, 66% des Français, niveau record depuis mai 2016.

Nous voici au cœur du problème : plus confiants qu'avant en matière de délinquance - cambriolages - agressions : 29% ; moins confiants 70% ; sept Français sur dix sont inquiets à propos de la sécurité.

Message au petit marquis de France Inter : 62% des Français ont déjà subi un vol ou une agression ; 27%, déjà cambriolés et 21%, déjà molestés.