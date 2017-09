Inondations catastrophe en série : voilà comment construire des villes capables de résister au dérèglement climatique

Inondations sans précédent causant plus de 1200 morts et affectant 40 millions de personnes au Bangladesh, en Inde, au Népal. Mégalopoles et métropoles paralysées par la montée des eaux, les dernières en date étant Mumbai et Houston qui dénombre le 1 er septembre plus de 38 morts, 35000 évacués et des milliers piégés chez eux en attente de secours. L’été 2017 frappe fort.

Alors que se passe-t-il ? Comment avons-nous construit ces enfers ? Pourquoi ne pas anticiper ces chocs quand la science du climat est claire sur les effets aggravants, prévisibles du dérèglement climatique et les urbanistes sur les conséquences des maux des territoires urbanisés ?

A l’heure du bilan de ces évènements meurtriers majeurs, et si nous abordions les vraies questions ?

Plusieurs facteurs accentuent l’exposition des villes aux risques. Pour construire des villes résilientes, il convient d’anticiper, de changer les modes de faire, de penser et de concevoir les villes viables, cela dit… comment ? Connaitre et comprendre les stress inhérents des systèmes urbains et les chocs possibles constituent une première étape indispensable. Mettre en place des protocoles de solutions adaptées localement pour baisser les émissions des gaz à effet de serre et s’adapter aux risques est nécessaire. Ensuite, transformer les modes de construire et les comportements en intégrant la société civile constitue une étape incontournable afin d’évoluer vers des communautés viables et résilientes.

Comme Marco Polo, expliquons «qu’il y a deux manières de se positionner face aux débats sur l’avenir de la ville et des territoires : «La première réussit aisément à la plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention et un apprentissage continuel; chercher et savoir reconnaitre qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place.»» (Thomas I., Da Cunha A., 2017, La ville résiliente, comment la construire?, PUM, p. 299). Alors commençons par comprendre les enjeux et agissons!

Dérèglements, changements climatiques, quelles implications ?

Les dérèglements climatiques que nous accentuons par nos modes de consommation et de développement exposent de manière exponentielle les zones côtières et les bords de fleuves et de rivières. Ainsi, les évènements comme les inondations de ce printemps au Québec, l’ouragan Harvey, la mousson en Asie, les inondations au Niger et au Yemen confirment ce que les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) expliquent, à savoir le fait que nous devons nous attendre à des évènements climatiques extrêmes plus fréquents, parfois hybrides et surtout plus puissants. Il est d’ailleurs important d’intégrer l’incertitude dans notre manière de penser l’aménagement du territoire. Le risque zéro n’existant pas, aménageons nos communautés dans l’éventualité d’évènements sans précédents. Par exemple au Québec, de plus en plus, d’hydrologues, d’ingénieurs et d’urbanistes doivent prendre en compte dans leurs modélisations et conceptions les phénomènes d’embâcles et de frasil, qui complexifient beaucoup la production de cartes de zones inondables fiables.