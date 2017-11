Ingérable, c'est vrai, mais doué.

ONE MAN SHOW

Yassine Belattar

Ingérable

Théâtre de l'Atelier

1 Place Charles Dullin - 75018 - Paris

Jusqu'au 25 décembre 2017: Le lundi à 20h30 / En tournée en 2018 (Rennes le 17 mars, Nantes le 24 mars et Rouen le 9 juin entre autres)

01 46 06 49 24 www.theatre-atelier.com

De Yassine Belattar

Mise en scène de Thomas Barbazan

Avec Yassine Belattar

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

Thème

Yassine Belattar nous accueille dans le magnifique Théâtre de l'Atelier où il va, pendant deux heures, nous parler de la société française et démontrer avec un humour franc et direct comment il aimerait voir sa France.

Points Forts

- Yassine Belattar nous parle de tout les sujets (attentats, politique, football...) avec passion et entrain.

Il n'élude rien des problèmes sociétaux français, toujours avec une pointe de cynisme et d'humour noir.

- Au delà de l'humour pur et simple, ce spectacle permet de réfléchir sur la condition actuelle de notre pays en nous proposant une marche à suivre afin d'améliorer notre qualité de vie.

- On ne se rend pas compte que le spectacle dure deux heures car Yassine réussit à capter l'attention du public, alternant humour, sociologie et autodérision.

- Yassine Belattar tente, à travers son humour, de rassembler tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion, autour d'un même but: combattre le terrorisme, la haine de l'autre et la peur de la différence... La salle est conquise... Pari réussi !

Points Faibles

Il met, d'emblée, tellement d'énergie dans son spectacle, que le rythme a tendance à redescendre sur la fin... contrairement à la qualité des vannes et des improvisations qui va crescendo.

En Deux Mots

Pour les adeptes d'humour noir, de clichés et d'autodérision, dont je fais partie, ce spectacle est un véritable bijou !

Un extrait

Ou plutôt deux:

- "Le tueur de Villejuif, il est venu là parce qu'il pensait qu'il y avait vraiment des juifs qui habitaient dans cette ville... après, il est allé buter un Russe au Kremlin Bicêtre..."

- "Les mecs du Jamel Comedy Club, ils parlent tellement de leur quartier, t'as l'impression d'être avec l'adjoint au maire".

L’auteur

Yassine Belattar est originaire des Yvelines où il découvre son futur métier dès ses 10 ans. En effet, il monte sa première radio, Strange FM, et ne quittera plus les ondes françaises. Il débute sa carrière chez Generation ou il fait LA rencontre la plus importante de sa vie professionnelle: Thomas Barbazan avec qui il anime aujourd'hui une émission sur Nova et qui met en scène son spectacle, "Ingérable", que Yassine joue donc depuis la rentrée au Théâtre de l'Atelier et qu'il reprendra en tournée en 2018.