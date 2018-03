"Les infidèles" : Un plaisir de lecture rare pour un roman policier, très actuel

Décryptage

Atlanti-Culture "La Légende Dragon Quest" : le décryptage passionnant d'une épopée légendaire Si vous êtes passionné(e) par les jeux vidéo ou si vous voulez mieux connaître cet univers, alors n'hésitez pas: lisez l'ouvrage de Daniel Andreyev, c'est le top !

Besoin d'ennemi Brise de détente avec la Corée du Nord : le régime de Pyongyang pourrait-il survivre en étant moins paranoïaque ? L'annonce d'un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a pris le monde par surprise. Mais l'attitude de conciliation qui pourrait se dessiner entre Pyongyang et Washington pourrait priver Kim Jung-un du levier qu'est l'opposition à l'occident.

Bonnes feuilles Fuite, sport, relaxation... Que faire quand une dispute éclate dans votre couple ? Le docteur Mimoun, gynécologue et thérapeute de couple depuis plus de 25 ans, a aidé de nombreux couples en crise à retrouver le chemin de l'harmonie. Accompagné de François Ducroux, il expose six grands principes pour être heureux en couple et traverser les inévitables disputes qui surgissent tout au long de la vie à deux. Extrait du livre "L’égoïsme partagé" de Sylvain Mimoun et François Ducroux, chez Eyrolles (1/2).

Bonnes feuilles Mais au fait, que fait vraiment le pape de ses journées (et non, il ne fait pas qu'arpenter les jardins du Vatican d'un air calculateur) ? À mille lieues des fantasmes complotistes sur les papes et le Vatican, ce livre est l'anti-Da Vinci Code. Les légendes et les semi-vérités n'y ont pas leur place, si ce n'est pour être déconstruites. Extrait du livre "Le Vatican" de Christophe Dickès, aux éditions Perrin (1/2).

Bonnes feuilles Pour en finir avec "l'âgisme", cette discrimination contre les séniors Grand spécialiste en médecine gériatrique et en gérontologie, le professeur Gilles Berrut nous rappelle dans cet ouvrage combien il est urgent de changer notre regard sur l’avancée en âge, bousculant les idées reçues et les consciences. Non le vieillissement n’est pas nécessairement un déclin et oui, la société a besoin de ses séniors. Extrait de "Les papys qui font boom" de Gilles Berrut, publié aux Editions Solar (1/2).

Bonnes feuilles Comment expliquer la surprenante résilience de Daesh malgré ses (nombreux) revers ? Le présent essai est le fruit de mon expérience de terrain en tant que femme politique syrienne impliquée au premier plan dans la transition politique dans mon pays. Son objectif est de fournir au lecteur occidental un panorama de la situation géopolitique des grands pays de cette région stratégique, six ans après le début des révoltes dites du Printemps arabe. Extrait de "La Syrie et le retour de la Russie" de Randa Kassis, publié aux Editions des Syrtes (1/2).

Escadrille d'emmerdes Echecs en série pour Anne Hidalgo : et maintenant les déboires de Streeteo, la société en charge du relevé des infractions au stationnement dans Paris Entre les montants (joufflus, on en conviendra) et les vigoureux hoquets de mise en marche par la marie de Paris de super-services bobo-compatibles qui provoquent surtout de l’urticaire, on aurait pu croire que la besace d'Anne Hidalgo est pleine. Malheureusement, le mois qui vient de s’écouler aura permis de découvrir d’autres problèmes.