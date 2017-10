Infections nosocomiales : SARM, la souche de staphylocoque doré que les hôpitaux ne parviennent pas à maîtriser

Atlantico : Une étude réalisée par des chercheurs britannique de la Wellcome Trust Sanger Institute montre que des foyers de staphylocoques dorés résistantes à la méthicilline se développent dans les centres de soins britanniques. En quoi consiste cette maladie ? Est-elle également diagnostiquée en France ?

Stéphane Gayet : L’expression " staphylocoque doré résistant à la méthicilline " comprend deux notions : staphylocoque doré et résistant à la méthicilline. Le staphylocoque doré, souvent appelé " staph " dans le jargon des infectiologues, est véritablement l’ennemi public numéro un. C’est l’une des bactéries pathogènes les plus répandues et les plus fréquemment en cause. Elle est responsable d’infections chez l’homme, aussi bien en dehors de toute hospitalisation et même de tout soin, que dans un contexte d’hospitalisation ou bien de soins de santé en dehors de l’hôpital.

Elle est également responsable d’infections sévères chez les autres mammifères, par exemple la mammite des bovins qui est une préoccupation en médecine vétérinaire. Staphylocoque doré est le nom dit vernaculaire de cette bactérie, c’est-à-dire le nom en langue parlée. Son nom scientifique est Staphylococcus aureus, car en biologie la langue de référence est le latin (aureus signifie doré en latin).

Dans les établissements de santé français, on effectue tous les cinq ans, depuis 1996, une enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales ou infections associées aux soins (IAS) acquises en milieu hospitalier. Le mot prévalence signifie que l’on effectue un dénombrement ponctuel et non pas un dénombrement portant sur une période de temps (ce serait alors une enquête d’incidence, plus lourde à réaliser, mais plus précise). L’enquête de 2017 est en cours d’analyse. Celle de 2012 montre, comme du reste celles des années précédentes (1996, 2001 et 2007), que le staphylocoque doré fait toujours partie des trois bactéries les plus fréquemment en cause dans les infections nosocomiales, avec le colibacille ou Escherichia coli (la première en cause) et le bacille pyocyanique ou Pseudomonas aeruginosa (la troisième en cause). Depuis 1996, c’est toujours le même tiercé bactérien.

Sur le plan de son pouvoir pathogène, c’est-à-dire des infections qu’il détermine, le staphylocoque doré est la bactérie de l’abcès. On dit que c’est une bactérie pyogène (ce qui signifie : qui donne du pus, un abcès étant une poche de pus). Dans les infections acquises en dehors des soins de santé, le staphylocoque doré est l’agent du panaris, du furoncle, de l’anthrax (à ne pas confondre avec le charbon, parfois appelé à tort anthrax du fait du nom de sa bactérie Bacillus anthracis), d’arthrites aiguës suppurées, d’ostéites aiguës suppurées, d’abcès musculaires, d’infections génitales chez la femme, de pneumonies, de septicémies et de méningites (toutes les deux particulièrement graves), d’abcès cérébraux, etc. Dans les infections acquises à l’occasion de soins de santé, le staphylocoque doré est responsable d’infections liées à des injections intra-musculaires ou parfois sous-cutanées, des cathéters veineux, des accouchements, des interventions chirurgicales, des actes de médecine dite interventionnelle, des techniques dites invasives (pénétrantes) de réanimation, etc.