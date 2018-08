Inégalités : quand les économistes allemands se penchent sur les travaux de Thomas Piketty, c’est cinglant...

Atlantico : Que retenir de l’évaluation allemande du rapport sur les inégalités mondiales rédigé par une équipe d’économistes comprenant Thomas Piketty ?

Michel Ruimy : Succinctement, le « rapport Piketty » montre que, de manière générale, les rendements du capital ont augmenté plus vite que le taux de croissance économique (Produit intérieur brut) et que celui du revenu du travail.

Ceci n’aurait rien d’inquiétant si le capital était réparti équitablement sur la planète entre tous les individus.

Ce n’est pas le cas notamment en Allemagne, où la prospérité dépend largement du niveau de richesse des familles, du foyer dans lequel un individu naît, de ce qu’il hérite ou bien de la richesse qu’il acquiert par le mariage.

Toutefois, concernant ce pays, il me semble que ce rapport ait ignoré une inégalité, à mon sens cruciale, celle de la dualité du système éducatif. D’un côté, nous avons un système dynamique qui prévoit un grand nombre de programmes de stages d’apprentis et qui offre des opportunités de carrière à beaucoup de jeunes et de l’autre, un système universitaire rigide dont l’accès est étroitement lié au contexte social de l’étudiant. Cette situation laisse peu de place à une égalité des chances.

Par ailleurs, la mondialisation et la numérisation voire la digitalisation de l’économie, avec une robotisation qui laisse entrevoir la disparition de millions d'emplois, ont entraîné une insécurité générale chez les individus.

Dans cette perspective, les responsables politiques allemands devraient se concentrer sur l’ouverture de l’éducation et de la formation du pays à plus d’équité, notamment par des investissements massifs à destination de la petite enfance, via un accroissement des recettes fiscales. Ce renforcement du capital humain améliorera, à terme, le niveau de formation des travailleurs et augmentera les salaires et l’emploi. Ainsi, pourront-ils modeler un pays où il y aurait une plus grande égalité des chances.

Dès lors, comment interpréter les biais du rapport sur l’économie allemande ?

Il faut garder en tête que les inégalités sont un phénomène complexe et multidimensionnel. Pour surmonter les difficultés techniques traditionnelles de mesure, ce rapport a combiné un grand nombre d’informations disponibles sur tous les continents : revenus et patrimoines totaux estimés dans les comptabilités nationales, enquêtes déclaratives sur le revenu et le patrimoine des ménages, données fiscales sur l’impôt sur le revenu, successions, patrimoines, classements des grandes fortunes... Les données de ce travail collectif qui alimentent la base de données WID.world sont d’ailleurs totalement accessibles en lignes et reproductibles dans l’espoir que les partisans au débat public iront y piocher arguments et autres données statistiques. Pour autant, ces chiffres s’additionnent-ils ?

Sur l’économie allemande, le rapport fonde ses conclusions sur le fait qu’en 2013, le « top 10% » des salariés - D1 - a capté 40% du revenu total du pays, situation déjà observée en 1913 alors que le Kaiser était encore sur le trône à Berlin ! laissant suggérer que les progrès sociaux ont été minimes au cours des dernières décennies du fait d’un profond enracinement de cette inégalité.

Cette conclusion est discutable dans la mesure où le rapport fonde son analyse en prenant en compte les revenus bruts. Or, avant la Première guerre mondiale, il n’y avait quasiment pas d’impôt sur le revenu en Prusse. En effet, une loi de 1891 avait institué un impôt progressif sur le revenu des personnes physiques avec des taux variant de 0,6 à 4% avec la possibilité de la déduction de certaines charges de familles. En 2013, le taux de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu en Allemagne était d’environ 47%, une situation bien différente de celle qui prévalait un siècle auparavant.

Ainsi, si on considère le « top 1% » des salariés allemands, celui-ci a d’une part, capté 13% du revenu total en 2013 contre 18% en 1913 et d’autre part, sur la base de revenus nets, la part du revenu national perçue par les plus hauts salariés a aujourd’hui encore diminué par rapport à 2013.