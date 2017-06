Inégalités, identité, migrants... les grands disparus de la double campagne Présidentielle, Législatives

Atlantico : Comment expliquer cette situation ? En quoi le succès d'Emmanuel Macron a-t-il pu mettre le voile sur ces thématiques pourtant prioritaires pour les Français ?

Daniel Tourre : A vrai dire, aucune thématique n'a été abordée lors de cette campagne législative. Le débat a d'abord subi le même sort que la présidentielle avec François Fillon, une succession de révélations autour de Ferrand, avec très peu de contenu politique.

De surcroit En Marche n'avait pas intérêt à s'exposer. Emmanuel Macron a fait une campagne très floue et une partie de ses candidats aux législatives n'était sans doute même pas capable de défendre ce projet.

Le dégagisme est le moteur de "En Marche !", pourquoi le casser en se fâchant sur des débats de fond ?

LR tendance Baroin n'a pas grand chose à dire le différenciant réellement de En Marche. Fillon et sa tentative, pourtant très timide, d'une offre parlant à la fois l'aile libérale d'une part et l'aile patriote/conservatrice de la droite d'autre part était un accident industriel dû à la primaire. Cet accident a court-circuité les dirigeants LR. Avec Baroin, LR est revenu sur sa ligne pépère clientéliste, sans vision et sans beaucoup d'audace, pas de quoi imposer des débats, surtout après une défaite.

Quant au FN, il est en implosion lente devant le plafond de béton lui permettant d'accéder au pouvoir. Marine Lepen reste sur une ligne éco très antilibérale, qu'elle défend d'ailleurs assez mal, loin des thématiques que vous évoquiez.

Maxime Tandonnet : Nous sommes dans une situation d'évolution de la vie politique qui s'éloigne de plus en plus des questions de fond des sujets de société conformément au système américain. On se focalise de plus en plus sur l'image des hommes politiques, leur apparence, leur charisme. Cela se fait au détriment des enjeux de fond. C'est en parti lié à la médiatisation de la vie politique et au fait que les émotions l'emportent sur le sujet de fond. Il y a les exemples que vous citez bien sûr mais c'est valable aussi pour tous les autres sujets. Aujourd'hui la tendance est à parler de choses très concrètes, très précises mais il n’y a plus de débats de fond sur les grands sujets de société, ça c'est le passé malheureusement. Aujourd'hui toute la politique plonge dans le grand spectacle..

Ces thématiques sont-elles encore prioritaires pour les Français ? Après le moment "conjoncturel" des différents scrutins, quelle est la probabilité que celles-ci puissent restructurer le débat au cours des prochains mois et des prochaines années ?

Daniel Tourre : Aucun sujet présent lors du début de cet interminable marathon politique, il y a 10 mois, n'a disparu. D'un point de vu libéral, le reflux de la sphère étatique, la baisse réelle des impôts, qui ne peut passer que par une redéfinition du secteur public, et la simplification réglementaire sont toujours d'actualité. Le risque est que la politique d'Emmanuel Macron fasse ramer le secteur privé plus dur et plus fort pour écoper, mais sans boucher les trous du secteur public.