Inégalités : les hommes se donneraient plus en compétition lorsqu'ils sont opposés à des femmes

On le sait, les inégalités hommes-femmes restent persistantes, surtout aux niveaux les plus élevés, qu'il s'agisse de l'entreprise ou la politique.

Selon une étude du World Economic Forum, il faudrait encore 170 ans pour éliminer les disparités économiques entre hommes et femmes à travers le monde. Et ce alors qu'en 2015 l'institution ne prévoyait "que" 118 ans, comme le rapporte The Guardian. "Avec plus d'une décennie de données, on peut voir que la progression est trop lente pour qu'une moitié de l'humanité réalise tout son potentiel", écrit l'institution.

Des chercheurs ont trouvé explication parmi d'autres, peut-être un peu insolite, à ces disparités, du côté…des courses de jet-ski au Japon.

Le Kyotei est une compétition très réglementée et très populaire au Japon, où les concurrents pilotent des jet-ski de compétition sur un circuit ovale de 600 mètres sur trois tours. Dans la compétition, les hommes et les femmes pratiquent le même entraînement intensif, et les femmes concourent depuis longtemps : la première femme a été inscrite en 1952 ; sur 1600 pilotes, il y a environ 1400 hommes et 200 femmes. Il y a des courses unisexes et des courses où hommes et femmes concourent.

Dans une étude, des chercheurs ont analysé plus de 15 000 parcours de femmes et plus de 125 000 parcours d'hommes pour voir les différences entre les sexes. Dans les courses mixtes, les femmes étaient plus lentes, et les hommes plus rapides. Dans les courses mixtes, les hommes employaient des stratégies plus agressives—malgré les risques de pénalités—et les femmes utilisaient des stratégies moins risquées. Les femmes avaient une meilleure performance dans les courses unisexe.

En somme, lorsqu'ils concourent contre des femmes, les hommes se "donnent" plus alors que les femmes ont tendance au contraire à moins le faire. De là, il est facile d'en tirer des conclusions plus générales : placés en concurrence face à des femmes, les hommes ont tendance à être plus agressifs, peut-être par peur de l'"humiliation" d'une victoire féminine, et a contrario les femmes ont tendance à se mettre en retrait, se sentant battues d'avance.

Dans une étude connue de Harvard, on a montré à des groupes de femmes et d'hommes une échelle avec des barreaux numérotés de 1 à 10, et on leur a demandé de choisir la position qu'elles préféraient. Les femmes ont choisi des barreaux inférieurs à ceux des hommes.

De là à penser, comme le suggère le site d'information Quartz, que le phénomène se produit également dans d'autres domaines où les femmes sont en compétition avec les hommes, qu'il s'agisse de l'entreprise, la recherche scientifique, ou la politique, il n'y a qu'un pas…