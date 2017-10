Industrie du futur et mort des emplois ?

Il y a le phantasme. La réalité. Et la vision. Si l’on ne corrige pas le phantasme, on nie la réalité. Et vivre en dehors de la réalité interdit la réflexion. Si on n'a pas de vision on subit la réalité et insulte l’avenir. Une visite passionnante chez Gys, une industrie de soudure de nouvelle génération m’en a appris bien plus que beaucoup de lectures et conversations de salon. Une fois de plus, le réel a plus de goût et de saveur que le virtuel ! Merci à Bruno Bouygues, membre de Parrainer la Croissance et inlassable dénicheur de développement international, d’avoir été mon bâton d’aveugle.

Commençons par le purgatoire, la zone grise, entre phantasme et réalité. La robotisation tue totalement l’emploi. Vrai et faux. La robotisation et l’automatisation sont 2 notions bien séparées. Notre fameux robot, qui n’a pas forcément 2 jambes et ne s’appelle pas toujours « NONO », remplace le travail totalement répétitif, sans valeur ajoutée, sans personnalisation. La robotisation est allergique à la non répétition, et la moindre variation l’insupporte. Donc, oui, la robotisation a déjà depuis longtemps chassé l’emploi « bas de gamme » et répétitif, qui est encore le commun de l’activité pour de nombreuses industries manuelles, pratiquées notamment en Afrique et Asie, et qui prive d’emploi potentiel, aussi tristes en soient les conditions, et futur les ouvriers non qualifiés. Donc la tâche répétitive, industrielle, par des non qualifiés est morte. Et c’est une mauvaise nouvelle pour ceux dont c’était le seul espoir, notamment chez les émergents.

En revanche, dans une industrie, de haute tenue, capable et obligée de répondre à la demande du client et personnaliser le produit, la robotisation est impuissante. Ou plus limitée. Elle demande un ouvrier de meilleure qualification, qui monte en compétence et trouve un travail moins répétitif, moins pénible et plus motivant. Mieux payé parfois aussi. C’est donc une bonne nouvelle. C’est plus de la transformation d’emploi que de la création, bien entendu, en tous cas à périmètre constant et croissance faible. Mais ce n’est pas de la destruction nette. Loin de là.

Première leçon, une industrie de haut niveau, précise et personnalisable, à forte valeur ajoutée, entraîne une transformation des emplois peu qualifiés vers des emplois plus qualifiés sans les détruire de façon massive. La solution, poussée, criée, prônée par tous, mais qui demande soutien et financement massif pour sa transformation, c’est donc de transformer notre industrie pour la rendre plus fine et différenciée, vendre plus cher, faire plus de marge ou la maintenir et ainsi investir et embaucher !

Réalité. L’automatisation va tuer des emplois. Oui c’est vrai. Mais pas ceux que l’on croit et pas seulement. L’automatisation est la recherche minutieuse, pour capter toute répétition dans une tâche même qualifiée, de l’opérateur de centre d’appel dont 80% des réponses sont les mêmes à des questions qui sont toujours les mêmes aux calculs de rentabilité réalisés par le gestionnaire de fortune, ou l’audit fait par l’auditeur de comptes de sociétés, dont une large partie du travail est en train de basculer du côté algorithmique de la force !