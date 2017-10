Incontournable... ou pas ? Les espoirs de François Bayrou face à la réalité Macron

Atlantico : Selon un article publié par le Figaro le 26 septembre dernier, François Bayrou se "rêverait encore" en premier ministre. Un tel scénario est-il envisageable ? En quoi cette stratégie de l'ami "critique" peut-elle servir le chef de l'Etat ?

Jean PETAUX : François Bayrou peut être qualifié de nombreux épithètes et a montré, dans tout son parcours politique, une capacité certaine à durer et perdurer quand nombre d’observateurs le donnaient à terre et politiquement foudroyé. Mais il est un qualificatif qui lui est sans doute totalement étranger : celui de « rêveur ». Surtout pas « doux rêveur ». Bayrou est un dur, un redoutable tacticien politique et, qualité supérieure à nombre d’autres, un acharné qui ne lâche jamais sa proie. Il est comme ces milans et autres vautours qui planent sur les sommets et au-dessus des vallées de ses chères Pyrénées.

Quand il a attrapé une proie dans ses serres il ne lâche pas facilement prise. Cela ce n’est pas du rêve, c’est un principe de réalisme politique. Il est donc peu probable que le président du MODEM se « rêve » à Matignon. Pour autant s’il peut « fondre » sur la rue de Varenne il ne laissera pas passer sa chance. Pour l’heure, tel Gulliver empêtré (pour parler comme Raymond Aron), Bayrou doit attendre que les rets de la justice se soient relâchés. Impossible de dire aujourd’hui s’il fera l’objet, lui et sa fidèle Marielle, d’une ordonnance de non-lieu ou s’il sera renvoyé devant le tribunal. Quand bien même cela serait, il est également bien trop prématuré pour pronostiquer un éventuel verdict du tribunal, en première instance, de la cour d’Appel ensuite. En d’autres termes le « cas Bayrou-de Sarnez-Goulard » ne va pas être réglé avant plusieurs mois voire années. Cette situation hypothèque durablement un retour rapide du maire de Pau sur la scène gouvernementale. Mais cela ne l’empêche ni d’exercer une forme de « ministère de la parole » ni de se rappeler au « bon souvenir » du président de la République et du premier ministre. En réalité ce que veut surtout Bayrou c’est continuer d’exister, d’apparaître comme une étoile vivante et brillante dans les télescopes médiatiques. Il est donc conduit tout naturellement à endosser le costume de « l’ami critique » comme vous le dites bien. Où, si l’on préfère prendre ses références du côté du fabuliste, jouer le rôle de « mouche du coche ». Endosser le costume de celui qui est d’autant plus libre pour faire des remarques qu’il n’est pas tenu par une quelconque solidarité gouvernementale, tout juste soucieux de montrer aux électeurs qu’il soutient pleinement le gouvernement. Il fait certes partie de la majorité présidentielle mais, tel Giscard et les siens entre 1969 et 1974, il peut aussi offrir quelques « cactus » à ses amis de LREM… Tout comme VGE et surtout Poniatowski le faisaient aux gaullistes de l’UDR à tendance hégémonique.