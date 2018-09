Impressions, Pivot

Dans le milieu littéraire, en particulier à l’automne, tout le monde rêve de rencontrer Bernard Pivot. Pas seulement parce qu’en tant que président du Goncourt, il fait la pluie et le beau temps sur les listes des romans « goncourables », mais parce qu’auteur lui-même (souvent primé), critique littéraire (le JDD), homme de télévision (créateur du mythique « Apostrophes »), journaliste (fondateur du mensuel « Lire »), Bernard Pivot est devenu le président de la République des Lettres. Il incarne si bien cette passion française, que l’approcher un tant soit peu, c’est voir de près - et mieux comprendre- le principe fondateur de notre République.

« Je me suis toujours senti pauvre, lisse et sans mystère », note à son propos Bernard Pivot. La modestie étant son fort –une sorte d’armure aussi -, l’on ne trouvera pas, auprès de cet homme non seulement secret, mais qui sent à dix kilomètres le piège tendu par votre question, des explications techniques concernant le moteur de son hors -bord. Journaliste depuis toujours, et sans doute le meilleur d’entre nous, Pivot a compris avant que vous n’ouvriez la bouche, rien qu’avec votre badge- ou le titre qui vous envoie-, ce que vous attendez de l’interview.L’ auteure Irène Frain s’en est aperçue à la parution du livre :« Oui, mais quelle est la question ? » (Bernard Pivot/ Nils Editons), alors qu’elle réalisait une interview de Pivot pour « Paris- Match ». (« Quand je quitte Bernard Pivot, un quart d’heure plus tard, il en sait dix fois plus sur moi que moi sur lui ! », écrit-elle avec humour). Quand vient la saison des listes d’automne (« Le soutien que les grands prix apportent à la librairie et aux ventes de droits à l’étranger profite à la littérature dans son ensemble », rappelle Fabrice Piault, patron de « Livres-Hebdo »), langue de bois et devoir de réserve deviennent pesants. En lisant Bernard Pivot, et en étudiant son parcours, avec quelques souvenirs et un zeste d’intuition, cependant, l’on peu se faire une idée. Déchiffrer. Tenter de comprendre. Lyonnais d'origine modeste, dévoreur précoce du « Petit Larousse », fils d’une mère aimante et d’un père prisonnier de guerre, Bernard Pivot étudie le droit, puis « monte » à Paris pour s’imposer au CFJ. Depuis, il est cet « écrivain-journaliste » qui, au cours des quatre dernières décennies, a exercé la plus forte influence littéraire en France. Entré au « Figaro –Littéraire » en 1958 (il se voit décerné le « prix du meilleur critique », soit son poids en bouteilles de Champagne (passionné par l’œnologie, Bernard Pivot publiera plus tard son « Dictionnaire amoureux du vin » /Flammarion). En avril 73, l’ex -plumitif lance « Ouvrez les guillemets », grâce à Yves Berger (conseiller de Grasset), qui le recommande à Jacqueline Baudrier ; celle -ci cherchait l’animateur idéal pour l’émission qu’elle projetait de lancer sur la première chaîne. Mort de trac, préféré à Matthieu Galey (critique à « l ’Express », aux « Nouvelles littéraires » et au « Masque et la plume », auquel on devra-post mortem- un « Journal »dénonçant la « cuisine » des prix), le jeune Pivot travaille sa diction. Lors du premier numéro, Pivot oublie tout et redevient ce qu’il est : un lecteur enthousiaste. Réaction des observateurs du PAF : « Ton côté spontané va plaire ». Baudrier l’appelle « Bernard ? Changez de costume, vous avez l’air d’un garçon de café ; pour le reste, bravo : ça va marcher ». L’audience du lundi soir double, en effet. En 1975, L’ORTF éclate. Pivot passe sur Antenne 2, où il fonde « Apostrophes ». Quelques écrivains autour d’un thème. Les pour ceci, les contre cela. Chaque vendredi soir, à vingt –et-une heure trente, au fil des 724 numéros, deux millions de téléspectateurs en moyenne se passionnent pour ce débat, à moins que Pivot n’organise un dialogue intimiste avec un seul auteur, mais quel auteur : Nabokov, Yourcenar, Simenon, Albert Cohen, Milan Kundera, Marguerite Duras, Alexandre Soljenitsyne, entre autres. Avec ses amis Pierre Assouline et Pierre Boncenne, Pivot fondera ensuite « Lire » au Groupe Expansion (cf. Jean-Louis Servan –Schreiber), titre qu’il propulsera plus tard au groupe Express. C’est ainsi que cet homme de culture apprit l’importance commerciale de décliner une marque à l’international, ce qu’il n’a cessé de faire avec la marque « Goncourt. (« Le choix Goncourt de la Slovénie », « Le choix Goncourt de l’Italie », « Le choix Goncourt de la Croatie » etc., décernés une fois l’an à divers auteurs « Sélectionnés Goncourt » mais n’ayant pas obtenu le Prix ; plus le –très- désirable Goncourt des Lycéens, le« Goncourt du Premier Roman », le « Goncourt de la biographie », etc.…). Le 7 septembre prochain, dans le cadre du Salon du Livre de Nancy, (« Le Livre sur la Place »), le jury de l'académie Goncourt fera connaître sa première sélection 2018. Un événement. Fondé en 1979, le « Livre sur la Place », (un « must » pour les auteurs de l’automne, sorte de Festival de Cannes du Livre), parrainé par l'académie Goncourt, accueillit l’an dernier près de deux -cent -mille visiteurs. Nancy étant aussi la ville natale d'Edmond de Goncourt, les archives de l'académie Goncourt y furent rassemblées en 1988 .On comprend la stratégie de Pivot : une manifestation pérenne, un succès littéraire ET public : « Le Livre sur la Place » (la place Stanislas) a tout pour lui plaire. Ce pourquoi la commissaire générale du « Livre sur La place »-Françoise Rossinot -fille de libraires, épouse de l’ancien maire et ministre André Rossinot -vient d’être promue « déléguée Générale de l’académie Goncourt », succédant à Marie Dabadie (seule salariée de l’académie Goncourt- 3000 euros mensuels)-, écartée « sans ménagements » (dixit Marie Dabadie), après « des années de bons et loyaux services » ; ce à quoi Pivot répond : « C’est une décision qui fut approuvée par l’ensemble du jury -(Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin, Virginie Despentes, Patrick Rambaud, Eric-Emmanuel Schmitt ), et nous n’avons rien à lui reprocher ». Existe-t-il d’ailleurs un juste moyen d’écarter ceux que l’on souhaite voir remplacés par d’autres ?Pour Bernard Pivot les deux qualités d’un juré sont « l’abnégation et la générosité ».Celles d’un « bon » secrétaire -ou délégué –général , poste stratégique s’il en est , exige sans doute une personnalité susceptible d’ apporter une sorte de dot aux célébrissimes jurés Goncourt. D’où Madame Rossinot, dont le « Livre sur la Place », fait florès. J’ai testé: Il s’agit en effet d’un Salon du Livre « cinq étoiles- Luxe ». Sans doute le mieux organisé et le plus agréable de France. Avec pour les auteurs invités, la garantie de signatures et de débats gratifiants. Sans oublier ces tentes déployées sur l'une des plus belles places du monde. On y attend cette année- entre autres invités-Salman Rushdie. N’essayez pas, à cette occasion, de faire parler Pivot de la première Sélection Goncourt. Le taulier des Lettres ne tombera pas dans le panneau. Pivot est un chat. Ilne mord ni ne griffe, mais n’en fait qu’à sa tête ; affable, souriant tel le « Cheshire Cat » de Lewis Carroll, il se moque de vos questions en son for intérieur. Sa méthode ? Vous abandonner son sourire pour mieux disparaître après avoir dilué sa réponse. Traumatisé jadis par un confesseur intrusif, Pivot comprit que le pouvoir résidait dans la question. Il décida de devenir journaliste. « Je répondis au prêtre en l’interrogeant à mon tour ».Depuis lors, l’ex-pensionnaire est devenu cet interviewer patelin aux questions faussement bonhommes, mais toujours limpides, auxquelles les grands esprits de ce temps ont répondu en direct- live. Pour ce qui est de Bernard Pivot lui-même, vous ne saurez rien de plus que ce qu’il veut bien laisser dire. Sur Internet, sa bio est tirée au cordeau ; tout y est, impeccable, vissé à double tour. Une prudence instinctive, et un minimum de méfiance, distinguent ceux qui se sont faits eux- mêmes des héritiers, en général assez désinvoltes. Pivot adore le mot « désinvolte «, au point de vouloir intituler son futur roman « La vie désinvolte » : beau titre pour un auteur qui est tout, sauf désinvolte.

Si vous insistez, il vous dira que le Goncourt est « le prix plus prestigieux de la francophonie, après le Nobel » (victime d’un scandale provoquant des démissions en série, le Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année).L’ amateur de littérature ne sera pas dupe de ce « Nobel alternatif »qui, à l’aide de votes en ligne, vient d’établir sa sélection. Le « Nobel alternatif » oublie dans sa –vaste- liste d’auteurs dignes d’être distingués l’écrivain français Pascal Quignard, immense prosateur, inventeur de la tierce forme, qui publie chez Grasset. Par opposition à cette ambiance suédoise délétère, le « pape des lettres » adopte la posture du commandant sur la passerelle « France ».Réserve professionnelle et pudeur personnelle le caractérisent. « L’académie Nobel, avec ses cent ans d’âge, comme l’académie Goncourt, qui a cent ans elle aussi, sont des institutions plus fortes que leurs détracteurs », souligna le« Roi-Lire » à Stockholm, où il se rendit en l’honneur de Patrick Modiano. Durant le « Discours de Suède »prononcé par le lauréat (à se procurer d’urgence chez Gallimard), ce bruissement des pages que tournaient, sidérés par la beauté du texte, les académiciens Nobel, je ne l’oublierai pas).