"L’imposture du vivre ensemble de A à Z" : un brûlot judicieux malgré certains passages "torchons"

LIVRE

L’imposture du vivre ensemble de A à Z

de Paul François Paoli

378 pages

Ed. l’Artilleur.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Ce livre est un dictionnaire du « vivre ensemble » ou plutôt de tous les mots utilisés pour soutenir cette idée dévoyée en une idéologie par une certaine gauche bien pensante.

L’auteur ajoute à ce dictionnaire des noms d’auteurs de tout bord dont il synthétise la pensée dans le but de les réhabiliter, de les critiquer ou de les encenser mais en en conseillant toujours la lecture, au moins les ouvrages qui lui semblent fondamentaux, ce qui est gage d’une certaine honnêteté intellectuelle.

POINTS FORTS

-On découvre ou redécouvre des auteurs mis à l’index par la « bien pensance » et d’autres plus connus dont il est bon de rappeler certains pans de pensée oubliés par la « vulgate ».

-Cet abécédaire met en avant que certains mots ou expressions toutes faites sont des armes idéologiques qui peuvent se retourner contre ceux qui les utilisent.

POINTS FAIBLES

-Fautes sur une dizaine de pages: « Hanna Arendt »au lieu de Hannah Arendt/ « sensé » au lieu de censé, à un nombre incalculable de reprises)/participes passés au lieu d’infinitifs / formes interrogatives pour lesquelles l’apostrophe remplace le correct trait d’union ou dans le même genre « écrit t’elle » au lieu de écrit-elle/ « peut-être » sans tiret non plus... j’arrête la liste ici...?

Si Brighelli, d’après Paoli qui le cite, « s’indigne à juste titre que nos élites massacrent le français », alors il serait pertinent qu’il y ait moins de fautes dans cet essai sans parler des coquilles à répétition...

-Certains passages vont trop loin dans la provocation inutile, ce qui dessert le propos.

EN DEUX MOTS

Paul François Paoli est un intellectuel d’une immense culture qui défend des idées intéressantes mais sur un ton parfois trop suffisant, qui, assez souvent, glisse vers un ton de « chien blessé qui mord », interdisant tout esprit constructif. Certes beaucoup de mots sont galvaudés, certes beaucoup d’auteurs sont récupérés, certes encore, certains « ismes » sont insupportables et un certain esprit de gauche est intolérant mais c’est bien ensemble, droite, gauche, nouvelles générations désintéressées de la politique et tous les autres, que nous essayons de construire une nation (dont la réalité elle-même que revendique l’auteur n’a jamais été figée) et un pays dans lequel toutes les opinions ont voix au chapitre. Ceci étant, on peut bien reconnaître avec Paoli qu’il y a en France une crise de l’autorité, une délinquance de plus en plus récupérée par des idéologues dangereux qui se disent musulmans (notre auteur pense lui que c’est l’Islam par essence qui pose problème; affirmation qui n'engage que lui).