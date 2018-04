"L’Ile aux chiens" : le dessin animé au top

CINEMA

« L'Ile aux chiens »

de Wes Anderson

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Se situant dans un Japon à la fois vintage et futuriste, L’Ile au Chiens est un film d’animation qui met en scène une gent animale menacée par des humains…

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de la ville (imaginaire) de Megasaki ordonne que tous les chiens de la ville soient expédiés en quarantaine sur une île, qui va devenir l’île aux chiens, qui n’aura rien… d’un paradis.

Livrés à eux mêmes, sans autre nourriture que le contenu des sacs poubelles déversés aussi sur l’île, les canidés vont se constituer en bandes.

La sauvagerie commence à s’installer. Mais un jour, débarque sur cette île, Atari, un petit garçon de 12 ans. Neveu du méchant maire de Megasaki, il est venu y rechercher son meilleur ami, autrement dit, son chien Spots. Une bande de cinq toutous, aussi gentils qu’intrépides va lui proposer son aide…

Leurs recherches mettront à jour une conspiration politique qui menace la ville…

POINTS FORTS

- Quelle belle fable ! Aussi fantaisiste que poétique, aussi drôle que cruelle, elle en dit long - sous son habillage futuriste - sur le monde d’aujourd’hui, notamment sur l’écologie (l’ile au chiens, transformée en poubelle, est une métaphore de ce qu’est devenue la planète), la folie des humains, l’exclusion et la dictature (la sujétion par l’enfermement).

- Visuellement, cette Ile aux chiens, à laquelle a collaboré pendant deux ans une équipe de 670 personnes, est un enchantement.

- La bande-son est un régal. Wes Anderson aime que les personnages de ses films d’animation soient portés par de grands comédiens. Au générique de la version anglaise de cet opus, Bill Murray, Scarlett Johansson et Tilda Swinton. La version française s’offre pour sa part les voix de Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Louis Garrel, Daniel Auteuil, Yvan Attal, etc… Un doublage cinq étoiles… Cela s’entend et s’apprécie…

- Signée Alexandre Desplats (qui vient de rafler le Golden Globe de la Musique pour La Forme de l’eau), la musique est une merveille, qui parvient à avoir une identité propre, tout en ayant des sonorités typiquement japonaises grâce à l’emploi de tambours taiko. Tambours que le compositeur confronte ici, avec audace, aux sonorités de cuivres occidentaux.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois aucun. Mais pour aimer ce film sans condition, il ne faut avoir d’allergie ni aux chiens, ni aux dessins animés, ni à la science fiction, ni à la culture japonaise !

EN DEUX MOTS

Décidément Wes Anderson est un réalisateur unique. Pour allier sens et beauté, gravité et humour, dépaysement et « familiarité », il n’a pas son pareil. Même s’il rend hommage à l’esthétique des grands cinéastes japonais comme Kurosawa, L’Ile aux chiens (déconseillé aux enfants de moins de dix ans) ne ressemble à aucun autre film d’animation. Drôle, inattendu du début à la fin, porté par un graphisme et un univers sonore d’une richesse et d’une beauté ébouriffantes, il transporte dans un ailleurs onirique, tout en dénonçant les réalités et les trivialités du monde d’aujourd’hui. Si on osait, on dirait que son film a « de la gueule ».