Idéal pour démarrer l'année dans la bonne humeur

Le Quartet en est à son 3ème opus sur ce thème avec là encore de nouvelles chansons, écrites par l'un ou l'autre de ses membres pour le grand plaisir des spectateurs.

THEME

Le Quartet nous offre ainsi un spectacle musical de plus d'une heure où les chansons succèdent aux interludes comiques. Les quatre acolytes se disputent gentiment, la soprano semblant ne plus supporter le côté fantaisiste de ses compères. Chacun va alors tout donner sur la chanson qui lui correspond avant que tout ça ne finisse en délire vocal génial !

POINTS FORTS

- Je suis arrivée sans trop savoir à quoi m'attendre et je dois le dire j'ai d'abord été sceptique en me disant que "que des chansons sans queue ni tête pendant plus d'une heure" ça risquait d'être un peu long... Et pourtant, au bout de deux chansons, j'étais plongée dans l'ambiance, sourire aux lèvres, puis rire aux larmes et je n'ai plus vu le temps passer.

- Les quatre chanteurs comédiens ont une présence scénique incroyable! Peu de paroles sont échangées en dehors des présentations du "narrateur" du spectacle mais on devine le caractère de chacun à travers ses mimiques, sa gestuelle, les chansons qu'il mène. Et on se prend même à guetter chacune de leurs réactions tant on a l'impression de les connaître de mieux en mieux au fil du show.

- Les textes des chansons sont improbables, déjantés, farfelus et surtout hilarants. Le sans queue ni tête ça a du bon, et je dois bien dire que j'ai ri comme rarement. On est parfois proche des intermèdes musicaux des grands one-man-shows comiques avec des parodies, des piques politiques et sociales, des imitations toutes plus réussies les unes que les autres.

- Mention spéciale à Xavier Vilsek pour ses bruitages et ses imitations tout au long du spectacle. Avec son air de grand dadais un peu benêt, et ses réactions à chacun des comportements de ses acolytes, il est d'une drôlerie incroyable.

POINTS FAIBLES

Personnellement je n'en ai pas vus, et si j'en crois les rires autour de moi, je n'étais pas la seule dans ce cas. Toutefois, il est possible que certains ne trouvent pas ça drôle du tout. Il faut, je crois, se détacher des grands raisonnements intellectuels et se laisser emporter par l'humour simple et la folie joyeuse du quatuor pour véritablement apprécier ce spectacle.