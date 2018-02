"Une humble cavalcade dans le monde de demain" : aussi convenu que brillant

POINTS FORTS

M. Minc présente, décortique, synthétise les questions sous revue avec la clarté et la faculté d’exposition qui ont fait sa renommée. Pour les lecteurs que le sort du monde préoccupe, il y a là matière à nourrir leur réflexion, en retrouvant des informations ordonnées et pertinentes, d’autant que la sélection opérées par l’auteur recouvre le champ de ce qui devrait, aujourd’hui, inquiéter un honnête homme.

Le propos est accessible, même s’il suppose un corpus intellectuel de base chez son lecteur, comme le style est incisif et brillant, même si parfois il se laisse aller à des affèteries que Trissotin n’aurait pas dédaignées.

POINTS FAIBLES

Si le propos est intéressant et, dans l’ensemble assez peu contestable, il pêche malheureusement par son manque d’originalité ; qu’il y ait une différence de nature entre le Khmer vert et le maire de Pékin qui cherche à améliorer l’air respiré par ses administrés, ou bien que le Levant soit la proie d’une instabilité dont on ne voit pas le terme, soit ! Mais cette pensée est rien moins que révolutionnaire. Quant à la futurologie, science dont M. Minc mesure certainement les risques et les limites –ne serait-ce que par l’humilité qu’il revendique-, on ne peut dire qu’elle trouve ici des points d’application convaincants.

L’auteur propose généralement trois schémas d’évolution, le fil de l’eau, le surgissement d’événements majeurs changeant radicalement la donne et une voie moyenne à laquelle il accorde la plus grande probabilité.

Enfin cet essai est bien celui d’un intellectuel français : il se veut universel mais tire joyeusement certaines de ses conclusions de faits et de considérations issus de l’expérience française ; il utilise des outils d’analyse qui restent imprégnés du marxisme ambiant des années 1970 : croit-il encore que l’Histoire a un sens ?