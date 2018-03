"Hugo l’interview" : une riche idée, remarquablement mise en oeuvre

THEATRE

« Hugo l’interview »

de Yves-Pol Deniélou et Victor Hugo

Mise en scène : Charlotte Herbeau

Avec Yves-Pol Deniélou

INFORMATIONS

Théâtre de l’Essaïon

6 rue Pierre au Lard

75 004 Paris

Réservations : 01 42 78 46 42

http://www.essaion-theatre.com

Les lundi et mardi jusqu’au 1er mai, à 19h30.

>RECOMMANDATION

EXCELLENT

>THEME

Une table, une bouteille d’eau, un verre. Une chaise. Un micro sur pied: c’est un studio radio, et l’invité du jour s’appelle Victor Hugo (né en 1802 à Besançon, mort en 1885 à Paris...). Ou son fantôme, comme on veut, pour l’émission « Un jour, une légende ».

Une voix féminine en off annonce le principe du programme : dans le studio, une personnalité du temps passé vient répondre à ses questions, à elle la journaliste, et à celles des auditeurs.

L’auteur des « Misérables » ou encore de « Hernani » est là. Il alterne la station debout et la station assise. Place aux questions: elles ont pour thème la littérature, la politique, la religion, le romantisme, la laïcité, la liberté ou encore la mort…

Hugo répond. Selon les thèmes, c’est long (de belles tirades) ou bref (quelques mots bien sentis). Et toutes les réponses de l’écrivain, homme politique et membre de l’Académie française, ne relèvent pas de l’improvisation d’un auteur inspiré ou d’un comédien talentueux. Non, là sur la scène pour « Hugo l’interview », tous les mots dits ont été écrits par Victor Hugo dans « Les Misérables », « Derniers Jours d’un condamné », « William Shakespeare », « Choses vues » ou encore « Actes et paroles ». Tous, des mots écrits au 19èmesiècle, qui font écho à des sujets et des thématiques toujours d’actualité en ce début de 21ème siècle…

Et en fin de l’émission « Un jour, une légende », comme le veut la tradition, Victor Hugo présente l’invité de la semaine suivante, en déclamant un long extrait de « Chantecler », la pièce d’Edmond Rostand…

>POINTS FORTS

-L’idée de départ, toute simple et développée par Yves-Pol Deniélou : plonger dans les textes d’un « monstre » de la littérature et faire un montage à base d’extraits sur des thèmes encore et toujours follement actuels.

-Avec cette visite de Victor Hugo (ou de son fantôme) dans un studio radio, le rappel de ce qu’il fut : pas seulement un écrivain « monstrueux » mais aussi un homme de combat(s) pour, entre autres, la république, la liberté, la laïcité…