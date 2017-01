Hubert Védrine : “Face à Donald Trump, il est important que nous, Européens, cessions de trembler, de nous indigner.”

Atlantico : Récemment, Manuel Valls a parlé de "déclaration de guerre de Donald Trump à l'Europe". Comment analysez-vous les réactions européennes à l'élection de Donald Trump ? Ne passe-t-on pas à côté du sujet en refusant de se confronter aux implications réelles de son élection? Quelles en sont les conséquences pour l'Europe des "valeurs" ?

Hubert Védrine : Donald Trump a été, et est choquant. Un président démocratiquement élu d'un grand pays ne devrait pas parler, ni se comporter ainsi surtout un des Etats-Unis, vu l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, ou alors il ne vaut pas mieux que le président philippin. Les mots blessent, dégradent et les conséquences de ce relâchement peuvent être mortifères. Pourquoi se comporte-il ainsi ? On ne sait pas. Et restera-t-il ainsi ? On n'en sait rien non plus. Une fois que l'on a dit cela, cela ne sert à rien d'en rester à la seule invocation de nos "valeurs": les Européens doivent dépasser la sidération, analyser froidement les raisons de son élection, s'organiser sous cette pluie d'insultes, préparer la suite.

Il a été avancé que l'approche de Donald Trump correspondait à la "Geoeconomics", soit une approche géopolitique découlant de facteurs essentiellement commerciaux, mettant en avant "l'Amérique, et non le globalisme".

Sur cette base d'un Donald Trump "deal maker", ne peut-on pas imaginer un équilibre Etats-Unis/Europe reposant sur des bases pragmatiques plus qu'idéologiques ?

Il y a bien longtemps que géopolitique et économie internationale sont liées! Pour le moment, on ne peut rien imaginer, surtout pas un équilibre quel qu'il soit entre Trump et qui que ce soit d'autre! Il faut l'observer, l'analyser, marquer nos positions (, c'est-à-dire nos intérêts). Il faut observer jusqu'où il peut aller dans son idée d' "América first" face à la Chine, les conséquences que cela aura pour les Etats-Unis et pour le commerce international, et l'effet d'aubaine pour la Chine (cf. le discours étonnant de M. Xi à Davos).

En attendant ce qui est important, c'est de cesser de trembler, de s'indigner, et de marquer clairement nos positions sur 1) la Cop et l'accord sur le climat ; 2) l'accord avec l'Iran ; 3) le commerce, notamment au niveau européen : 4) la Russie et Poutine.

Comment jugez-vous l'approche européenne des pays baltes ? L’Europe n'a-t-elle pas commis un péché d’orgueil au cours des années 1990 et 2000, en considérant un peu vite que la Russie était sortie de l'Histoire ? A cet effet, l'exemple ukrainien n'est-il pas révélateur ?

Les Occidentaux, Américains et Européens, ont eu tort de traiter la Russie avec désinvolture, voire mépris, depuis 1992 (comme l'a dit Henry Kissinger, aucun effort sérieux n'a été fait pour associer la Russie à l'organisation de la sécurité sur le continent européen), d'être souvent provocateurs (OTAN, anti-missiles, accord UE/Ukraine mal conçu). Ce qui ne disculpe pas la Russie pour autant de ses propres provocations, surtout depuis le troisième mandat de Poutine, et on peut comprendre l'inquiétude des Baltes et des Polonais. Cela dit, il faut sortir de cette impasse, d'une façon ou d'une autre.