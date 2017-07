Hommes, femmes, la question à 1 milliard d’euros : qui est le plus intelligent? La science a des réponses

Atlantico : Dans les années 1980, on comptait 13,5 hommes pour 1 femme parmi les 1% les plus intelligents, cette proportion est aujourd'hui de 3,8 hommes pour une femme. Les études réalisées ont monté que parmi les pourcentages "moins" intelligents, l'intelligence était plus équitablement distribuée entre les hommes et les femmes. Comment expliquer cette disparité chez les pourcentages les plus intelligents ? Les femmes ne peuvent-elles pas être autant des génies que les hommes ?

Chrisitine Marsan : Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte.

Valorisation inégale des hommes et des femmes

Pendant plusieurs siècles en Occident et plusieurs millénaires de par le monde, l'homme s'est décrété plus intelligent et a soumis la femme lui répétant qu'elle était moins intelligente, voire pas du tout. Rappelons-nous la fausse information qui est bien inscrite dans nos esprits, selon laquelle un concile de Macon aurait statué sur l'âme des femmes. Si l'information est fausse, l'opinion publique s'en est emparée et véhicule ce cliché depuis plusieurs siècles ayant pour effet une dévalorisation de l'intelligence des femmes comme de leur conscience.

Le XIXème siècle a été particulièrement castrateur pour les compétences des femmes et il a fallu le "combat" des suffragettes, puis des féministes pour obtenir des droits équivalents entre homme et femme. Cette inégalité de traitement a eu pour conséquence une séparation des rôles, des attributs et des compétences entre les hommes et les femmes. Ceux-ci étaient doués de raison, donc intelligents, notamment depuis les Lumières quant aux femmes, davantage sujettes aux passions et aux émotions (selon les héritiers de Descartes) ne participaient pas aux débats d'idées. Les rôles étaient bien définis, même si les cours de roi ont vu les capacités politiques se développer aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

L'éducation de l'élite des femmes française fut longtemps entre les mains de Maison d'éducation de la Légion d'honneur, créées par Napoléon 1er et qui attendaient de leur instruction : « Élevez-nous des croyantes et non des raisonneuses2. »

L'intelligence des femmes n'était pas la qualité que l'on attendait d'elles au XIXème siècle. Une jeune fille de "bonne famille" devait avoir les qualités d'une bonne épouse, dont celle de la soumission, qui ne se marie guère avec l'intelligence. Celle-ci conduisant souvent à avoir des avis divergents de la doxa transmise. Pourtant, c'est la finalité même de la science que de critiquer positivement les apports de ses prédécesseurs.

Effet plafond de verre

Depuis l'égalité en droit des hommes et des femmes à accéder à tout diplôme, études et métiers, la réalité est différente. Les plafonds de verre existent dans une grande majorité d'entreprises, les dirigeants ne voient pas d'un bon œil le partage du pouvoir et de ses avantages, valorisation des décisions prises, avantages financiers aux postes clés d'une entreprise (Conseil d'Administration, Comité de Direction), sans compter les effets narcissiques du prestige qui sont difficilement partageables. Alors, il est facile d'invoquer la disparité des capacités et une intelligence inégale à appréhender la complexité ou la stratégie.