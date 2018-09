Homme/Nouvelles technologies: une opportune remise à l'heure

LIVRE

Des machines, des plateformes et des foules

d'Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee

Ed. Odile Jacob

316 pages + 60 pages de notes et index

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

En 2012, déjà, avec un smartphone, un enfant avait accès immédiatement, de façon fiable et gratuite, à plus d'informations que le président des États-Unis quinze ans plus tôt. Cette affirmation traduit les bouleversements que les technologies numériques provoquent dans l'économie mondiale. Ce livre en décrit les principales étapes, ce que ses auteurs appellent "les rééquilibrages de l'âge numérique". La relation de l'homme et de la machine, la nouvelle concurrence des plateformes de service et l'émergence des collaborations libres pour la création de dispositifs de gestion dématérialisés et désintéressés en constituent les 3 grands chapitres.

Il pose, voire oppose, la place et la valeur ajoutée de l'homme au regard de la puissance et la fiabilité des algorithmes et de l'intelligence artificielle (IA) qui innervent de plus en plus les processus de production et de décision.

Ce livre explique aussi les raisons de l'invasion du numérique dans l'économie mondiale, ses potentiels futurs, les tentatives d'émergence d'un modèle économique fondé sur le partage de données, mais aussi ses limites.

POINTS FORTS

1- Largement accessible au "profane", écrit à quatre mains, ce livre est aussi intéressant que bien écrit et bien traduit.

2- Sa construction est très didactique, nourrie de très nombreux témoignages d'experts, d'entrepreneurs, d'exemples concrets. Chaque chapitre est conclu par une petite synthèse qui en reprend les idées essentielles.

3- Ce livre éclaire ce qu'a constaté toute personne née avant les années 1990 : du fait des progrès incessants de l'intelligence artificielle, la transformation des relations homme/ machine et des modes de production (Ch 1 : L'esprit et la machine), l'impact des stratégies de collaboration par le Web sur la conception des produits et des services (Ch 2 : Le produit et la plateforme), la transformation de la relation entre les individus et les entreprises avec l'émergence du pouvoir collaboratif de la foule (crowdsourcing), à la recherche de modèles économiques plus participatifs et plus équitables ("open source") (Ch 3 : Le cœur et la foule - termes utilisés pour désigner les entreprises "traditionnelles" et la communauté des utilisateurs d'internet).

4- Ce n'est pas le moindre de ses mérites, ses très nombreux exemples permettent de comprendre à la fois les progrès qualitatifs, quantitatifs et économiques de l'IA et l'émergence de Google, Apple, Amazon, AirBnb, Uber, Wikipédia ou Blablacar pour ne citer que les plus connus de ces nouveaux acteurs en Europe … et les clefs de leurs succès .

POINTS FAIBLES

1- Un titre peu évocateur mais conforme strictement au plan de l'ouvrage. Dommage, car un tel titre peut détourner de l'essai un grand nombre de lecteurs potentiels.

2- Le chapitre "Le cœur et la foule" m'a paru plus compliqué, abordant la passionnante épopée du bitcoin (monnaie virtuelle créée par un collectif de "geeks" - génies de la programmation informatique) et les vertus des "chaines de blocs" (Blokchain en américain). Lesdites chaines étant - en simplifiant à l'extrême - sur et grâce à internet, des procédés de transfert et de certification de données, documents, actes ou valeurs fiduciaires, réputés à la fois inviolables, à l'accès libre et infalsifiables.

EN DEUX MOTS

Il y a beaucoup d'informations à prendre dans ce livre écrit par deux experts de l'économie numérique, professeurs au MIT à Cambridge.

Un de ses mérite est de s'ouvrir sur la description des progrès de l'intelligence artificielle (IA) depuis les années 80, rappelant le caractère "disruptif" de son introduction dans les activités économiques et la vie quotidienne.

Un autre intérêt est de nous aider à comprendre ce qui a fait, fait fera encore le succès de nombreux services et produits qui sont aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien : bien sûr les smartphones et leur "applis", les nouveaux modes de consultation et de réservation de services en ligne (transport, voyages, logements, vacances..), les nouveaux processus de décision dans la finance, la santé… l'impact de l'internet sur les possibilités de mutualisation de ressources.

Cet ouvrage doit plaire à un assez large public, sous réserve d'un troisième chapitre nécessitant des connaissances un peu plus expertes, notamment en économie.

Il faut enfin lui reconnaitre la qualité d'une approche analytique qui n'encense pas plus l'IA qu'il ne condamne l'humain - mettant chacun au niveau de sa valeur ajoutée.

En quelque sorte, ce livre nous dévoile les coulisses d'un monde en profonde évolution tout en mettant en valeur ce qui demeure l'irremplaçable "propre de l'homme".

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- "Les plateformes numériques sont le moteur d'un grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Ce sont de puissants agrégateurs de l'offre et de la demande." P 169

- "Nous sommes très enthousiastes devant les progrès à venir de l'intelligence artificielle car ils vont modifier les frontières entre l'esprit et la machine ; mais nous le sommes encore davantage devant la perspective de faire entrer dans la communauté connectée mondiale des milliards de nouvelles intelligences humaines. Elles pourront toutes s'apporter leur aide." P 262

Les AUTEURS

- Erik Brynjolfsson est professeur au Massachusetts Institut of Technology (MIT, à Cambridge, USA). Il y enseigne à sa Business School, dirige the MIT Initiative on the Digital Economy et le Center for digital Business. Chercheur, ses travaux portent en particulier sur les technologies de l'information et internet, ses acteurs et leur impact sur l'économie internationale. Il est l'auteur de nombreuses publications, dont le célèbre (aux Etats unis) "Le second âge de la machine", publié en janvier 2014 avec Andrew McAfee.

- Andrew McAfee est co directeur du MIT Initiaitive on the Digital Economy et dirige la recherche scientifique du Center for digital Business du MIT. Auteur et co auteur de plusieurs ouvrages sur les nouvelles technologies de l'information et Internet, il a été désigné en 2008 parmi les 100 personnes les plus influentes dans ce domaine.