L'homme qui savait tout de vos oreilles : quand Max Martin, le plus grand producteur de tubes des 20 dernières années confie ses secrets pour transformer les chansons en or massif

Max Martin est un compositeur et un producteur de musique suédois, qui travaille pour de grandes stars de la pop musique comme Britney Spears, Taylor Swift et Ariana Grande. Bénéficiant d'une forte réputation dans le milieu de la musique - il a produit 21 tubes qui ont été numéro 1 dans les classements des meilleures ventes- Max Martin révèle ses "secrets" pour écrire un "Tube"

Ainsi, dans Une récente interview réalisée par le journal suédois Dagens Industri, Martin révèle sa méthode. Il explique notamment comment il a emprunté la structure répétitive des mélodies chères à Prince pour écrire des chansons pour l'artiste moderne Robyn.

"Si les accords changent souvent au cours d'une chanson, il est préférable de rester dans la même structure mélodique. Encore une fois, tout dépend de l'équilibre du morceau. Une autre astuce consiste à chanter le refrain comme un couplet. C'est le cas pour “I Wanna Be Your Lover” de Prince. Le couplet et le refrain sont sur la même mélodie, mais cela ne s'entend pas à l'oreille parce que le rythme est complètement différent dans le refrain par rapport au couplet. Le refrain arrive, vous avez l'impression de l'avoir déjà entendu et c'est le cas. Cela est fait automatiquement pour créer des familiarités. Prince le faisait souvent. C'est pareil pour “Let’s Go Crazy”. J'ai utilisé moi-même cette technique pour "Do You Know (What it Take)" de Robyn".

Le journal suédois demande comment a évolué la structure des chansons de pop musique ces vingt dernières années, depuis le début de sa carrière. "Cela change tout le temps. Nous nous sommes basés sur les bases de la musique techno. Il y a eu de grandes chansons techno, c'était une période où toutes les chansons devaient être à un rythme de 128 pulsations par minutes et être remixées par un DJ. Pour revenir à votre question, j'ai regardé un vieux film que j'ai aimé quand il est sorti. Le rythme était très lent. Ils ont montré tout le trajet vers l'aéroport. Aujourd'hui, les personnages se retrouveraient tout de suite à l'aéroport. La même chose est arrivée à la pop musique. Il y a moins de temps morts. La pop musique suit l'évolution de la société. Tout va plus vite, les intro sont plus courtes".

La pop musique est connue pour être répétitive, la vitesse (le tempo, la durée, la fréquence des boucles, les paroles répétées dans l'espace d'un d'une chanson) semble être une chose qui peut varier avec le temps. La différence peut se remarquer sur le travail de Max Martin avec la chanson de Britney Spears "Baby One More Time de 1998 et "Into you", d'Ariana Grande produite par Max Martin en 2016.

Arnaud Nicolas, manager du groupe Justice, indique pour sa part que la méthode de Max Martin est "bien utilisée par différents auteurs et producteurs, mais n'est en rien une technique appliquée par tous". "Si le but est de vendre des disques à une plus large partie du public. Il faut s'assurer que la musique soit bonne. Il n'y a pas besoin de faire selon des techniques qui peuvent être assimilées à des déviances." Tout comme Prince ou Justice, c'est le talent qui permet de produire de bonnes chansons. La recherche de nouvelles sonorités, de nouveaux artistes à faire avancer est plus intéressante.

Ainsi, la méthode de Max Martin, reposant sur l'assemblage couplet refrain, semble bien être une bonne technique, mais n'est en rien suffisante