Hommage aux Invalides : le discret double discours d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a su trouver les mots. Dans son poignant discours d’hommage au colonel Arnaud Beltrame, le président de la République s’est élevé au-delà de son habituel mélange de catéchisme centriste et de vocabulaire managérial. Il a donné à sa parole la hauteur et la coloration nationale que méritait l’événement. Il a, enfin, renoué avec les grands orateurs de la République. Quand on l’entend déclamer : “Soudain se levèrent obscurément dans l’esprit de tous les Français les ombres chevaleresques des cavaliers de Reims et de Patay, des héros anonymes de Verdun et des Justes, des compagnons de Jeanne et de ceux de Kieffer”, on songe à la fameuse et exaltante énumération d’André Malraux devant les cendres de Jean Moulin : “À côté de celles de Carnot avec les soldats de l'an II, de celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jaurès veillées par la Justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées…”

Pour une fois, Emmanuel Macron n’a pas hésité à nommer l’ennemi.

“Hydre islamiste” : enfin, avec force et clarté, le mot terrible est prononcé. A cet égard, il va plus loin qu’il n’avait jamais été dans ses discours précédents : “Ce ne sont pas seulement les organisations terroristes, les armées de Daesh, les imams de haine et de mort que nous combattons. Ce que nous combattons, c’est aussi cet islamisme souterrain [...] qui, sur notre sol, endoctrine par proximité et corrompt au quotidien.” On peut applaudir des deux mains ; jusqu’ici, seul Manuel Valls peut-être avait osé décrire cette réalité dans un discours officiel. Il était temps.

Il faut saluer, enfin, le bel hommage personnel qu’il rend à Arnaud Beltrame. Il savait, dit-il, que “son destin ne lui appartenait pas tout à fait, qu’il avait partie liée avec quelque chose de plus élevé que lui-même,” c’est-à-dire le service de la France. Dans une société toujours plus amollie par l’extension indéfinie des droits et libertés individuels, il est bon d’entendre dire qu’il existe aussi, parfois, des devoirs envers la patrie.

Oui, cette fois, Emmanuel Macron a su trouver les mots. Les mots de nation, de devoir, d’islamisme, de patrie. Mais que penser alors de ses autres discours, ceux qu’il tenait durant sa campagne et qu’il continue de tenir aujourd’hui en d’autres occasions ? Est-ce bien le même Emmanuel Macron qui nous vantait la “start-up nation”, et qui nous parle aujourd’hui de l’attachement à la France éternelle, celle qui va “de Jeanne d’Arc au Général De Gaulle” ? Est-ce bien le même qui incitait les jeunes à suivre leur “propre voie” et à “devenir milliardaires”, et qui nous parle aujourd’hui d’un destin qui, sans nous appartenir, renvoie à plus élevé que nous-même, le service de la patrie ? Est-ce bien lui qui nous parle aujourd’hui de lutter fermement contre l’islamisme, mais nous affirmait hier à peine que la solution se trouve tout entière dans une “école de la bienveillance” ?