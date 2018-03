Homeland, Made in Ukraine : l’histoire de l’héroïne déchue qui en dit long sur l’état du pays

​L'histoire de Nadiya Savchenko, pilote d'hélicoptère ukrainienne actuellement accusée par le procureur général de fomenter un coup d'Etat dans le pays​ défraie la chronique dans le pays. Quels sont les ressorts de cette histoire parfois considérée comme le "Homeland" ukrainien, en référence à la série télévisée ?

En effet, Nadiya Savchenko se trouve aujourd’hui au cœur d’une polémique centrale dans la vie politique ukrainienne. Cette personnalité est une héroïne de guerre issue du bataillon paramilitaire Aidar, incarnation de la résistance à la Russie et emprisonnée par ce pays pour un double meurtre de journalistes russes. Elle est ensuite élue députée le 26 octobre 2014 pour le parti de Ioulia Timochenko (elle s’en éloigne par la suite), alors qu’elle se trouve en prison depuis juin 2014. Condamnée à une peine de 22 ans de prison par la Russie en mars 2016, elle est libérée le 25 mai 2016 en échange de deux prisonniers russes.

Des polémiques apparaissent ensuite à son retour, dans des prises de position antisémites, son acceptation de l’idée de lâcher la Crimée en échange de la paix à l’Est, et elle admet également avoir rencontré à Minsk les représentants des régions séparatistes ukrainiennes. De « Jeanne d’Arc ukrainienne » au sommet de sa popularité, elle perd progressivement pied dans l’opinion.

Et pourtant, deux ans après avoir été condamnée par la Russie, elle a été arrêtée dans les locaux du Parlement ukrainien, et les députés ont voté en faveur de la levée de son immunité parlementaire. Son crime, aux yeux de la justice ukrainienne : avoir commis des actes visant à un renversement violent de l’ordre constitutionnel, c’est-à-dire un coup d’Etat, et à la préparation d’un acte terroriste.

Le 8 mars dernier, le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a arrêté un célèbre volontaire ukrainien, Volodymyr Rouban, engagé comme N. Savchenko en faveur de la libération des prisonniers. Or, celui-ci allait introduire un important stock d’armes en Ukraine, et les soupçons se sont tournés vers N. Savchenko, interrogée rapidement. Le Bureau du procureur a ensuite diffusé une vidéo au Parlement où l’on voit Nadia Savchenko et Volodymyr Rouban s’entretenir de leurs projets de coup d’Etat, incluant la destruction du Parlement et l’assassinat de députés ukrainiens. N. Savchenko a prétendu que cette prise ne correspond qu’à un jeu.

Enfermée jusqu’au 20 mai (pour un total de 59 jours de détention), elle annonce dès les premiers jours de sa détention sa volonté de commencer une grève de la faim.

Que révèle ce cas de la situation actuelle du pays, 4 ans après l'intervention de Moscou ?

L’arrestation de N. Savchenko et les charges retenues témoignent de la volatilité de la vie politique ukrainienne, sujette à de nombreux rebondissements ; sur les quinze dernières années, Viktor Iouchtchenko et Ioulia Timochenko se sont violemment opposés après leur victoire de 2004, Viktor Ianoukovitch avait pu devenir Président après sa défaite de 2004, Viktor Saakashvili, ancien Président géorgien, a pu prendre la citoyenneté ukrainienne pour ensuite se la voir retirée du fait de son opposition à Petro Porochenko, etc.