"Histoire du lion Personne" : plus original, tu meurs !

LIVRE

HISTOIRE DU LION PERSONNE

de Stéphane Audeguy

Le directeur de la compagnie royale du Sénégal accueille l’enfant et le lion auquel il donne le nom de « Personne ». A la mort de l’enfant, il garde le lion mais celui-ci, bien que doux comme l’agneau, terrorise le monde et devient victime de la vindicte populaire.

Stéphane Audeguy enseigne l’histoire des arts et du cinéma. Il est l’auteur de cinq romans, dont "La théorie des nuages", et de nombreux essais.

Le directeur fait envoyer Personne par bateau à Versailles, ainsi que son ami le chien

Hercule, et les confie aux bons soins du directeur de la ménagerie du Roi, qui les prend en charge

jusqu’en 1792.

La révolution étant passée par là, la ménagerie disparait misérablement, les animaux

crèvent de faim et les deux amis sont envoyés au tout nouveau jardin des Plantes, à Paris,

où Personne résidera jusqu’à sa mort en 1796.

POINTS FORTS

1) Le récit.

C’est une histoire complètement originale, passionnante et attachante.

2) Le contexte.

Entre l’école de Brousse du Père Jean, la ville de Saint Louis du Sénégal où se construit le premier

comptoir européen d’Afrique occidentale, le voyage immonde dans la cale d’un vaisseau de la

Compagnie des Indes, la fin de la ménagerie du Roi à Versailles qui vit ses derniers mois dans la

disette, les débuts de la ménagerie du jardin des Plantes encore appelé jardin royal de Paris, ce

roman est un voyage dans l’histoire, à la fois édifiant et plein d’anecdotes inoubliables.

On traverse aussi la France et on découvre par bribes ses premières usines, ses tavernes, sa Révolution, sous le regard

étonné des divers protagonistes.

3) Les personnages.

Se succèdent des personnages de roman et des personnages historiques, tous bien mis en scène et

qui contribuent librement au récit. Ainsi le jeune et audacieux Yacine, qui adopte Personne ; Jean

Gabriel Pelletan, directeur de la Compagnie de Saint Louis au Sénégal, anti esclavage avant l’heure et

qui prend le relai ; ainsi Jean Dubois, ami de Buffon, qui, rêvant de devenir naturaliste, accueille

Personne et son ami au Havre et les conduit jusqu’à Versailles où il se fera embaucher pour ne plus

les quitter; il leur fait le plus grand bien en pratiquant la psychologie animale avant l’heure ; ainsi

Bernardin de Saint Pierre, Daubenton, Jeoffroy de Saint Hilaire et toute l’équipe enthousiaste du

Jardin des Plantes en devenir.

4) Les sentiments.

L’amitié du lion et du chien, les souffrances qu’ils endurent, la générosité incroyable et la fidélité de

tous ceux qui successivement les adoptent : tout cela est extrêmement touchant et sensible.