Hiber(viru)natus : ces maladies emprisonnées depuis des millions d’année par la glace et qui reviennent avec la fonte du permafrost

Grâce à des techniques modernes et performantes permettant à la fois de vivre sur place dans des conditions relativement décentes, de forer le sol gelé et d’étudier les échantillons de ce sol, la recherche est active depuis une vingtaine d’années dans le permafrost.

Cela fait longtemps que l'on trouve des corps entiers d'animaux surgelés dans le permafrost de Sibérie. Mais, quand bien même ils sont intacts, ce sont des animaux morts qui ne reviendront jamais à la vie, car leur métabolisme s'est arrêté définitivement. Avec les virus, qui ne sont pas des êtres vivants, c'est radicalement différent : à -50°C, ils se conservent remarquablement et gardent leur pouvoir infectieux. Le grand froid négatif conserve les êtres vivants, les fige en quelque sorte, mais commence par les tuer. Un être vivant est constitué de cellules vivantes – au minimum une seule : les protozoaires comme les amibes, plasmodiums et toxoplasmes ; les procaryotes comme les bactéries – dont la caractéristique est de naître, d’avoir métabolisme (respiration, nutrition, sécrétion, excrétion, reproduction) puis de mourir. Les virus n’ont pas de métabolisme, ils se résument à une information génétique (soit de l’ADN dans le cas des virus à ADN ; soit de l’ARN dans celui des virus à ARN), des enzymes et une structure de protection ou capside virale. Etant donné que les acides nucléiques (ADN et ARN), supports biologiques de l’information génétique, se conservent parfaitement dans le froid intense et que les virus sont de l’information, les virus sont très bien préservés dans ces conditions.

Les virus que l’on trouve dans le permafrost sont bien différents des virus que nous connaissons dans les régions tempérées ou chaudes. Car ce sont d’énormes virus. Le premier virus énorme y a été mis en évidence en 2003 : il appartient aux Mimivirus, agents infectieux des amibes.Les virus en général sont des particules inertes dont le potentiel ne peut se révéler que lorsqu’ils sont absorbés par des cellules vivantes. C’est seulement dans cette situation que leur pouvoir pathogène s’exprime : c’est une sorte d’ordre donné à la cellule sous la forme d’une information génétique, l’information virale qui se trouve sous une forme compréhensible par la cellule, c’est-à-dire un acide nucléique (ADN ou ARN). C’est un langage commun qui permet à la cellule de comprendre l’information virale : le code génétique. Le génome est constitué de gènes (notion devenue un peu simple, mais commode) : un gène est une unité fonctionnelle qui code pour la synthèse de protéines (notamment des protéines enzymes et des protéines de structure). Chaque gène est lui-même constitué d’une séquence de bases azotées puriques et pyrimidiques. Le ratio du nombre de bases azotées par gène varie beaucoup d’une espèce à l’autre. Pour situer les choses, le génome humain comporte de l’ordre de 30.000 gènes et chaque gène de l’ordre de 100.000 bases azotées, ce qui situe le poids du génome humain à environ trois milliard de bases azotées. Le génome d’une bactérie comme Escherichia coli (le colibacille) comporte de l’ordre de 4000 gènes et chaque gène de l’ordre de 1000 bases azotées, ce qui situe le poids de son génome à environ quatre millions de bases azotées. Les virus, particules biologiques relativement simples, ont d’ordinaire un petit génome : le virus du sida VIH-1 a 10 gènes et chaque gène est constitué d’environ 1000 bases azotées (comme le colibacille), ce qui situe le poids de son génome à environ 10.000 bases azotées. Quand on dit qu’un virus est pathogène pour une espèce vivante donnée – par exemple Homo sapiens, l’homme -, cela signifie que son génome – ses gènes – codent pour des protéines pathogènes pour l’homme. En pratique, une cellule absorbe un virus qu’elle est capable de le faire, lit les gènes de son génome qui codent pour les constituants du virus, ce qui fait que la cellule se transforme en une usine à fabriquer du virus, et finit souvent par en mourir en libérant de très nombreuses particules virales.