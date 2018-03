Heures sup, blocage des loyers, cagnotte: les gadgets de marketing politique ressortent avec le printemps

S’il n’y a jamais de hasard en politique, il y a des coïncidences bizarres. Au moment où le gouvernement précise un agenda de réformes importantes pour l’année, il laisse sortir un débat sur des mesures un peu démagogiques et dont les effets n’ont jamais été prouvés.

L’agenda des réformes n’a jamais été aussi rempli de projets aussi lourds : la réforme du travail, de l’assurance chômage, de la formation, de la SNCF, de l’entreprise, de son objet social, de l’intéressement, de sa gouvernance, réforme des institutions, réformes de l’Etat, privatisation, projet de réforme de l’Union européenne, projet de réforme de l’hôpital, de l’école, de la justice...

Ces réformes sont lourdes, structurantes et capables de transformer en profondeur le fonctionnement de la société française et de l’adapter à la modernité. Le climat socio-économique a d’ailleurs, en moins d’un an, déjà changé. L’environnement international s’est certes beaucoup amélioré, mais la France a su s’y adapter et se mettre en position d’en profiter. D’où le retour de l’activité, et des rentrées fiscales et sociales, ce qui donne un peu d’oxygène au budget et facilite surtout des créations d’emplois marchands.

Au même moment, le gouvernement relance le projet de détaxer les heures supplémentaires, de bloquer les loyers et il laisse même naitre dans sa propre majorité l’idée que l'amélioration de la situation alimenterait une cagnotte qu’il faudra bien redistribuer. Curieuse façon que de retomber ainsi dans les vieilles recettes du marketing politique, parce que ces outils-là n’ont jamais engendré d’autres résultats que de mettre un peu d’huile dans le débat public et de détourner l’attention.

1° La détaxation des heures supplémentaires avait été initiée par Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat. Les heures supplémentaires étaient exonérées de charges sociales et le produit des heures supplémentaires était exonéré d’impôts sur le revenu. Ça coutait très cher au budget. Les bénéficiaires des 900 millions d’heures supplémentaires étaient évidemment contents, mais le bilan macro économique était plus discutable. Au delà du cout fiscal, la mesure n’a pas crée d’emplois nouveaux (au contraire), elle n’a pas boosté la demande de consommation de façon notable.

François Hollande a supprimé cette mesure qui profitait aux cadres et aux classes moyennes supérieures. Politiquement, ça a été pour lui un désastre parce qu’il a perdu ces catégories sociales qui avaient sans doute voté pour lui.

Emmanuel Macron avait donc réinscrit ce projet à son programme pour récupérer les mêmes classes moyennes, mais sans engagement de date ni de modalité. Beaucoup pensaient que la mesure serait oubliée et voilà que Bercy la ressort avec application avant 2020. Or, les inspecteurs des finances qui sponsorisent la mesure n’ont pas d’autre raison à avancer que la nécessité politique de tenir une promesse électorale.