L’heure d’employer la manière forte avec Facebook et les GAFAM sur leur utilisation de nos données personnelles est-elle venue ?

Atlantico : « Si c'est gratuit, alors vous êtes le produit », la célèbre maxime revient sur le devant de la scène avec le scandale de l'entreprise de Cambridge Analytica qui a collecté massivement les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook. La firme a utilisé les informations personnelles des utilisateurs pour cibler au mieux les campagnes de l'actuel locataire de la Maison Blanche pendant sa campagne. Au final peut-on dire que les GAFAM, un temps considéré comme des outils démocratiques soient devenus une vraie menace pour les démocraties, loin devant les populistes par exemple, d'autant plus que derrière leur neutralité proclamée, il y a souvent une vision politique très marquée ?

David Fayon : Les technologies sont avant tout ce que nous en faisons. Elles multiplient le champ des possibles, rebattent les cartes. Et selon, l’effet peut être positif ou négatif – et selon les cibles et du point de vue duquel on se place, establishment, citoyens d’en bas, partis extrémistes, élites, catégories spécifiques, etc. Par exemple, lors des révolutions tunisiennes, l’accès à Internet et aux réseaux sociaux a constitué un contre-pouvoir jugé utile pour la démocratie. Idéalement une technologie devrait être neutre mais ceux qui conçoivent les algorithmes peuvent d’une certaine façon modéliser les raisonnements de la machine de nature à orienter le jugement. Par exemple, en Asie ou en Afrique, certains estiment que les algorithmes sont façonnés par l’esprit occidental qui n’est pas meilleur mais différent d’autres façons de penser ou du rapport de l’homme dans le temps et l’espace.

Mais dans le cas de Cambridge Analytica, cabinet de communication stratégique, dont l’actionnaire principal est Robert Mercer qui a participé au financement de la campagne de Donald Trump, il s’agit comme vous le dites d’un scandale. En effet, ce cabinet, créé en 2014, a travaillé pour la campagne de Donald Trump en 2016. Le « Facebookgate » dont font écho actuellement la presse au Royaume-Uni (The Observer) et aux Etats-Unis (The New York Times) est le fait qu’un jeune chercheur employé par Cambridge Analytica ait en 2014 déclaré à Facebook et aux utilisateurs de son application qu’il collectait des informations à des fins académiques alors que les données ont en réalité été utilisées pour le cabinet à des fins de ciblage politique très précis. Il s’agit là d’un mensonge, du moins d’un détournement de finalité au sens des traitements automatisés d’informations nominatives de la CNIL. En l’espèce, il n’y a eu ni piratage de comptes ni vol de données. En revanche Facebook n’a pas contrôlé l’application tierce récupérant les données, ce qui est une négligence, et les données ont été conservées alors que le contraire aurait été prétendu. Le fait qu’un tiers puisse accéder aux données des utilisateurs sans le consentement préalable des facebooknautes avec un dol quant à la finalité concerne au total environ 50 millions de profils. Ces données ont été utilisées pour permettre l’identification des personnalités des électeurs américains individuels en vue d’influencer leur comportement dans le vote.