Hausse de la CSG : les fonctionnaires vont-ils en profiter pour s'exonérer de toute solidarité nationale ?

Alors que le scandale du Levothyrox est train de dresser les patients contre les laboratoires et le gouvernement, des milliers de personnes obligées de suivre ce traitement se plaignent d'effets secondaires trop conséquents, et réclament un retour à l'ancienne formule. Un retour obtenu car vendredi 15 septembre, Agnès Buzyn a annoncé que l'ancien Levothyrox sera "accessible" d'ici 15 jours.

Edito Pourquoi la France doit accélérer les réformes si elle veut sauver son modèle social

La France croule sous le poids d’une dépense publique qui représente 56,4% du produit intérieur brut, soit douze points de plus que l’Allemagne, ce qui la place en tête des trente cinq pays membres de l’OCDE. Une situation qui explique son handicap dans la compétition internationale et qui est de plus en plus intenable, car elle met notre fameux modèle social en danger.