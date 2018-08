Ce que la hausse continue du chômage depuis le mois de mars 2018 nous apprend de la politique d’Emmanuel Macron

Avec un total de 3.462 millions de personnes au chômage à la fin du mois de juillet 2008 - selon les chiffres de la DARES (dont le commentaire gouvernemental mensuel a été aboli) - la France connaît une augmentation continue du nombre de sans emploi depuis le mois de mars 2018, soit une période de 5 mois. Un résultat d'une "France qui va mieux" un peu amer, puisque l'inversion de la courbe du chômage, amorcée en février 2016 n'aura abouti qu'à une baisse totale de 122 900 chômeurs. Un chiffre qui mérite d'être comparé

En prenant en compte le total de la hausse du chômage depuis le début de la "grande récession" c'est à dire en partant du creux du mois de février 2008 - 1.975 million de chômeurs – au sommet de février 2016 - 3.584 millions- la hausse totale a été de 1.6 millions de personnes.

La baisse constatée depuis lors n'a finalement corrigé que 7.64% du problème accumulé lors de ces 10 années de crise. Il reste donc 90% du problème à traiter.

Cette hausse du chômage qui peut se constater depuis mars dernier n'est pas non plus une surprise au regard des chiffres publiés concernant la croissance économique du premier semestre 2018. Après des taux de croissance honorables pour 2017, les 1er et 2nd trimestres de cette année se sont montrés décevants; soit 0.2% pour chacun, et ce malgré le "réformisme" à l'œuvre. Edouard Philippe peut prétendre, comme il le fait une nouvelle fois à l'égard du Budget 2019, mener une "politique pour l'emploi", les résultats ne sont pas au rendez-vous. La croissance 2018 sera largement inférieure à celle de 2017, et celle de 2019 ne s'annonce pas meilleure selon les diverses prévisions publiées, soit par le gouvernement lui-même, soit par la Commission européenne.

Mais le fait est que le ralentissement que connaît la France depuis le début de cette année n'est pas la conséquence de la politique d'Emmanuel Macron. Ceci pour une raison simple, c'est que les réformes mises en place ne font que corriger des mécanismes franco-français de l'emploi alors que le chômage est un problème de dimension européenne. Les dirigeants du pays continuent de se bercer d'illusions en pensant pouvoir avoir un impact sérieux sur le chômage en restant cantonnés aux fameuses réformes "dontlaFranceabesoin" sans se rendre compte du problème global.

Cette attitude se révèle d'ailleurs au travers des déclarations d'Emmanuel Macron qui indiquait, en août 2017 que la France était la "seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse". Malheureusement, les grandes économies européennes sont au nombre de 5. Et parmi elles, l'Italie, L'Espagne et la France n'ont pas "gagné face au chômage de masse". Reste l'Allemagne, qui y est parvenue en surfant sur ses exportations vers l'étranger, ce qui est quand même – il faut le rappeler - à l'origine de la guerre commerciale initiée par un Donald Trump fatigué de financer la croissance allemande. Et reste le Royaume Uni qui a atteint son meilleur niveau d'emploi depuis 1975 en s'appuyant sur une politique de relance monétaire massive. Une politique menée également par les Etats-Unis et le Japon, tous deux au plein emploi.