Mariage princier (et mixité sociale) : pourquoi les contes de fées à la Harry et Meghan entre gens d’origine sociales ultra différentes existent beaucoup moins qu’avant

Atlantico : L'union de Meghan Markle avec le Prince Harry est très exceptionnelle et en cela, elle peut se rapprocher des mariages tels qu'ils sont racontés dans les contes, notamment Cendrillon de Charles Perrault, repris par Disney, depuis. Quel message cela renvoie-t-il dans notre société ?

Sophie Bramly : Il y a des aspects très positifs, comme d’entrevoir qu’une situation défavorable peut évoluer positivement, quoique cela tienne à des éléments extérieurs et que la probabilité soit faible. D’autres sont malheureusement très pénalisants pour les femmes. Si l’émancipation féminine avance par certains côtés (économiques surtout) on voit aussi comme elle stagne sur d’autres aspects.

Notre société toujours très masculine continue d’encourager les femmes à être séduisantes et répondre aux critères de beauté de l’époque pour plaire aux hommes (ce qui est par ailleurs un bon commerce…). Que Disney ait encore envie de véhiculer ce message aux petites filles me semble tout à fait exaspérant.

Quel est le poids, l'influence, des morales de contes dans le développement des enfants, la construction vers l'âge adulte ?

Sophie Bramly : L’influence est extrêmement importante et c’est bien la raison pour laquelle ces histoires traversent les siècles. Le travail du psychanalyste Bruno Bethelheim va plus loin, puisque pour lui la pantoufle de verre (et non de vair dans son cas) symbolise l’hymen, donc il faut que la femme soit belle et également vierge pour plaire à l’homme. On voit bien, hélas, l'influence encore aujourd’hui, où hommes et femmes ont du mal à se défaire de stéréotypes comme "une femme ne couche pas le premier soir". Tout ce qui est inculqué aux enfants en bas âge, alors qu’ils sont malléables, influençables, devient une vérité difficile à effacer même à l’âge adulte.

L'égalité homme-femme a progressé ces dernières décennies, le monde professionnel s'étant "féminisé" dans de nombreuses branches. Quel a été l'impact de cette évolution sur les inégalités de revenus des différents ménages dans les pays développés ? Les inégalités sociales se sont-elles accrues, comme le suggère une étude internationale menée par des économistes (ici et là) ?

Vincent Touzé : La participation des femmes au marché du travail s’est accrue depuis le milieu du siècle dernier et continue d’augmenter dans beaucoup de pays développés. Chaque nouvelle génération de femmes a été plus active sur le marché du travail que celle qui l’a précédée. Cette tendance résulte de deux facteurs principaux : la montée du secteur tertiaire (les services) et le combat des femmes pour s’émanciper et accéder à une autonomie financière. A titre d’exemple, aux Etats-Unis, le taux d’activité des femmes était à 47,5% en 1962. Cinquante ans plus tard, il a gagné 20 points et a atteint 67,6% (en 2012). En France, en 2012, ce taux d’activité est estimé à environ 66,7% contre 53,1% en 1975. Ce phénomène est général, même si certains pays affichent du retard. Par exemple, en Italie, il est seulement à 53,5%. Les femmes grecques font légèrement mieux avec un taux d’activité de 58,4%.