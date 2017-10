Harcèlement sexuel : pertes de valeurs, manque d’éducation, Islam et autres mots autour desquels se construisent les opinions des Français

L’affaire Weinstein a semblé, avec le succès du hashtag balancetonporc, provoquer un électrochoc. Pourtant, on ne peut que s’interroger : s’agit-il d’une réelle prise de conscience de l’urgence d’agir contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, ou bien d’une bulle médiatique comme nous en avons tant connu, qui sera vite recouverte par la chape de plomb qui pèse sur le quotidien des femmes harcelées depuis de trop nombreuses années? Au-delà de cette apparente libération de la parole, qui au vu des tweets semblait socialement et professionnellement très marquée - on y a vu beaucoup de journalistes par exemple - il est en effet encore difficile de comprendre la manière dont se structurent les perceptions sur ce sujet.

Les discussions recueillies auprès de la communauté « POP by BVA » permettent de comprendre un peu mieux la manière dont ce débat a été perçu. Elles montrent d’abord et avant tout que le sujet n’est nouveau aux yeux de personne, et que les opinions sont assez bien structurées. Certains participants citent ainsi les récentes avancées législatives, qu’ils jugent insuffisantes pour la plupart, inscrivent ce scandale dans une longue lignée - citant par exemple l’affaire Polanski -, et rappellent que le problème qui agite aujourd’hui surtout la sphère des CSP + et les « gens visibles » touche en réalité toutes les catégories sociales depuis bien longtemps sans que personne ne s’en émeuve outre mesure.

Un phénomène aussi vieux que le monde donc, mais qui prend aux yeux de certains une ampleur nouvelle depuis quelques années sous l’effet de deux facteurs : l’effondrement des repères et valeurs communes - à l’origine de la crise de citoyenneté et d’identité ressentie et dénoncée par un grand nombre de français depuis de nombreuses années -, valeurs piétinées par les codes et clichés sexistes propagés tant par le cinéma que par la publicité ou la téléréalité. Mais aussi ... la propagation au coeur de nos sociétés (et notons que pour certains, la référence implicite est que le harcèlement est confiné aux « quartiers ») d’une forme d’Islam radical, rejetant les valeurs républicaines et notamment celle d’égalité. Il est frappant de constater que le facteur religieux soit spontanément évoqué par plusieurs participants alors même qu’il ne l’a été à aucun moment dans l’affaire qui a déclenché cette tempête médiatique - certains allant même jusqu’à voir dans une apparente résurgence des violences sexuelles et sexistes l’effet de « contamination » de « quelques jeunes hommes arrivés en France et qui (...) croient aux niaiseries de l’islam rigoriste », et poussent les autres hommes à « retrouver leur habitude ancestrale ». Alors que certain(e)s, dans le débat médiatique, allaient jusqu’à faire peser une part de responsabilité sur les valeurs catholiques, cette idée n’est en revanche venue à aucun de nos participants.