"Hamlet" : un grand moment de théâtre, tout simplement

THEATRE

Hamlet

De William Shakespeare

Traduction et adaptation: Xavier Lemaire et Camilla Barnes

Mise en scène: Xavier Lemaire

Avec: Gregori Baquet, Christophe Charrier, Pia Chavanis, Julie Delaurenti, Olivier Denizet, Laurent Muzy, Didier Niverd, Manuel Olinger, Stéphane Ronchewski, Ludovic Thievon, Philipp Weissert.

Décors: Caroline Mexme

Costumes: Virginie H

Lumières: Didier Brun

Musique: Frédéric Jaillard

Maître d'armes: François Rostain

Graphisme: Véronique Figuière

Coordination artistique et administration: Fabienne Rieser

THÈME

Hamlet, prince de Danemark, apprend que son oncle, régicide, a assassiné son père pour devenir roi et épouser sa mère dont il était l'amant.

Depuis lors, sa soif de vengeance est totale mais il souffre mille tourments pour mettre son projet à exécution. Nous allons accompagner ses doutes, ses peurs et ses angoisses tout au long de la pièce.

POINTS FORTS

. Une mise en scène sombre et somptueuse qui accompagne parfaitement le drame qui se joue.

. Une excellent traduction aboutissant à un livret raccourci de 2 heures 30.

. Un tempo bien rythmé grâce auquel on ne s'ennuie pas un instant.

. Un jeu précis et dépouillé à la fois, avec de formidables duos souvent d'une rare violence.

. Des décors en escaliers simples, robustes et adaptables.

. Des costumes où s'invitent fourrures et chaudes étoffes.

. Une composition musicale haletante et parfois...débridée. Grand moment que "la pièce dans la pièce", méthode qu'affectionnait particulièrement Shakespeare: cf "Le songe d'une nuit d'été".

. Une belle salle, simple et confortable qui porte bien les voix; et un vaste espace scénique.

POINTS FAIBLES

. Tout en saluant la performance de Gregory Baquet ( Molière de la révélation masculine 2014), prince Hamlet, tout en densité et intériorité dans la première partie, on peut trouver qu'il force un peu l'agitation vers la fin de la pièce.

EN DEUX MOTS

Un grand moment de théâtre. De quoi donner envie d'aller voir une pièce de Shakespeare par an ( au moins) pour une immersion dans son univers baroque, chaotique, tourmenté, comique, paillard, tragique et in fine, si humain.

L'AUTEUR

On ne présente pas William Shakespeare ( 1564-1616), 35 pièces, un des plus grands dramaturges de tous les temps.

INFORMATIONS

Théâtre 14

20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris

. Réservations: 0145454977 /contact@theatre14.fr

. Jusqu'au 21 avril