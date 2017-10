H7N9 : la plus inquiétante des grippes peut-elle virer à la pandémie ?

Atlantico : Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Diseases Control and Prevention - CDC) tiennent une liste des grippes potentiellement les plus dangereuses. La grippe H7N9, c'est à dire la grippe aviaire, figure au sommet de cette liste. Comment l'expliquer ? Quels sont les risques réels ?

Stéphane Gayet : La notion d’information génétique, de vie et d’acide nucléique. L’information génétique représente le code ou programme d’un organisme vivant. Elle est transmise héréditairement d’un individu à ses descendants lorsqu’il se reproduit. Elle est contenue dans ce que l’on appelle le génome de l’individu. Les êtres vivants sont constitués de cellules ou unités élémentaires de vie. Leur génome est formé d’acide désoxyribonucléique ou ADN. Il est réparti en chromosomes (23 paires de chromosomes chez l’homme, mais un seul et unique chromosome chez les bactéries qui sont les êtres vivants les plus simples connus).

Chez les êtres vivants dit Eucaryotes, le génome – les chromosomes – sont à l’intérieur du noyau de la cellule ; chez les bactéries qui sont dites Procaryotes, il est dans le cytoplasme, car elles n’ont pas de noyau. La matière vivante est ainsi formée de cellules délimitées par une membrane plasmique enveloppant le cytoplasme - qui est un gel - et le noyau cellulaire. Dans le cytoplasme se trouvent des microstructures qui assurent le métabolisme de la cellule. La synthèse ou fabrication des protéines - qui sont les molécules de structure essentielles du monde vivant – est codée par l’ADN génomique qui transmet ce code à un acide ribonucléique ou ARN. Grâce à ce code transmis à l’ARN appelé messager - qui passe du noyau au cytoplasme -, cette synthèse est effectuée par les ribosomes ainsi que d’autres microstructures du cytoplasme. Le monde vivant est caractérisé par son métabolisme : sa nutrition, sa respiration, ses synthèses, ses sécrétions, ses excrétions et sa reproduction. Schématiquement, l’une de nos cellules vivantes peut contenir en volume dans son cytoplasme de l’ordre de 10 000 à 30 000 bactéries, ce qui indique le rapport de volumes.

La notion de virus

Les virus sont encore beaucoup plus petits que les bactéries. Schématiquement, une bactérie peut contenir en volume dans son cytoplasme autant de particules virales qu’une cellule humaine peut contenir de bactéries. Une particule virale ou virion est si petite qu’elle est nécessairement très rudimentaire. Un virus ne répond pas à la définition de la vie. Il est inerte : il n’a pas de métabolisme. Il a bien un génome, mais ce n’est le plus souvent pas de l’ADN : la plupart des virus ont un génome à ARN, d’autres moins nombreux à ADN. C’est l’information génétique du génome viral qui constitue le pouvoir infectieux du virus. Ce génome viral qui n’est pas organisé en chromosomes est souvent associé à des enzymes virales et toujours protégé par une capside virale. Certains virus ont une enveloppe qui est une fausse protection, en réalité une source de fragilité. Les virus ne se multiplient pas, ce sont les cellules qui – après les avoir reconnus, puis absorbés - les répliquent grâce à l’information du génome viral et si c’est le cas aux enzymes virales ; les cellules ainsi transformées en usines à virus finissent souvent par en mourir (cycle viral dit létal ou mortel). Ce mécanisme est redoutablement efficace, malgré la passivité du virus dont le pouvoir infectieux se réduit à son information génomique.