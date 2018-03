Guerre commerciale en vue : ces erreurs à ne surtout pas commettre face à Donald Trump (mais vers lesquelles nous penchons pourtant dangereusement)

Alors que Bruxelles réfléchit actuellement à des mesures de rétorsion faisant suite aux mesures tarifaires mises en place par Donald Trump, laissant craindre à une escalade de mesures protectionnismes entre les différentes zones économiques, ne peut-on pas considérer qu’une stratégie de désescalade pourrait-être plus efficace ? Au lieu de penser à la liste des produits américains que l’Union européenne pourrait taxer, l’Europe ne devrait s’orienter vers une voie de conciliation, entre correction de ses propres déséquilibres macroéconomiques (excédent commercial) allemand et recherche d’intérêts communs avec les Etats-Unis, notamment sur la question du dumping existant dans le commerce mondial ?

Michel Ruimy : Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis font planer le spectre d’une guerre commerciale. Déjà, dans les années 1980, ils avaient demandé au Japon de limiter ses exportations de voitures vers les États-Unis au nom de la protection de l’industrie nationale. Le Japon accepta cette demande et la relance de l’industrie automobile américaine suivit. En revanche, ce pays refusa de céder à l’autre demande américaine concernant l’élimination des quotas sur la viande bovine et les citrons. Ces quotas obligeaient les consommateurs japonais à acheter des produits domestiques plus chers que les produits américains.

Plus récemment, George W. Bush avait imposé, en 2002, des taxes allant jusqu’à 30% sur une dizaine de produits importés, dont l’acier plat laminé. Son objectif était de protéger des industries menacées et non de préserver la sécurité nationale.

Aujourd’hui, face à la menace de droits de douane sur les importations américaines d’acier et d’aluminium, l’Europe annonce des mesures de rétorsion. La première riposte européenne concerne des courants d’échange limités qui visent des produits américains mythiques (motos Harley Davidson, bourbon, jeans). Sans approfondir les politiques des protagonistes, ces faits illustrent les conflits commerciaux qui s’articulent autour de la problématique du libre-échange : de nos jours, faut-il favoriser le libre-échange ?

En fait, dans le contexte actuel, seule la négociation internationale peut éviter une guerre commerciale. Dans cette perspective, il faut que l’Europe trouve un terrain de négociation, une voie de conciliation avec les Etats-Unis. Je dirais même que c’est une obligation. Je vous rejoins donc.

Primo, au plan théorique, la théorie des jeux le montre dans une certaine mesure : on a plus à gagner en coopérant qu’en étant tout seul. Autrement dit, on tire plus de gains avec le libre-échange qu’avec le protectionnisme.

Secundo, si la charge de Donald Trump est plus brutale, les critiques à l’égard des excédents allemands ne sont pas nouvelles. Avant lui, le gouvernement de Barack Obama, le Fonds monétaire international, la Commission européenne ou des pays comme la France, avaient reproché à l’Allemagne de ne pas suffisamment importer et investir afin de faire profiter, par ricochet, les autres pays européens de son succès économique. Au cours des dernières années, l’excédent courant de l’Allemagne a atteint, en moyenne, environ 8% du PIB - en gros un peu moins de 250 milliards d’euros - notamment en raison de divergence de compétitivité au sein de la zone euro. Je ne reviendrai pas sur cette question mais ces excédents importants et persistants risquent d’être une source de déséquilibres macroéconomiques.