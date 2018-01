La grippe australienne tue au Royaume-Uni : faut-il avoir peur qu’elle débarque en France ?

​La Grippe australienne (H3N2) ​a frappé son pays d'origine sévèrement en 2017, et le nombre de cas décelés au Royaume Uni est en augmentation, un virus qui pourrait être la source d'une nouvelle épidémie de grippe en France en ce début 2018. Quel est le risque d'une épidémie dans le pays ? Quelles sont les particularités de cette grippe australienne ?

Les virus sont des microorganismes extrêmement simples et petits.

Ils sont constitués d’une information génétique qui se trouve sous la forme d’un acide nucléique (soit de l’ARN, soit de l’ADN), de quelques enzymes et d’une protection ou capside. Les virus de nombreuses familles virales sont entourés d’une enveloppe qui est le plus souvent fragile et pourtant indispensable à leur pouvoir infectieux (à la différence des familles de virus nus, c’est-à-dire sans enveloppe).

Les virus sont des microorganismes essentiellement passifs, qui n’ont pas de métabolisme. Quand on dit que les virus infectent des cellules vivantes, ce sont plutôt des cellules vivantes qui s’infectent avec des virus en les absorbant, les décapsidant puis les répliquant grâce au code contenu dans leur acide nucléique. Les différents virus ont en général une spécificité d’espèce, qui peut être stricte ou bien relative : le virus de la rougeole a une spécificité d’espèce stricte pour l’homme ; il ne peut donc pas infecter un animal. Le virus de la rage a quant à lui une spécificité d’espèce relative pour le renard ; il peut infecter accidentellement le chien et très accidentellement l’homme.

Le virus de la grippe a un diamètre de l’ordre d’un dix millième de millimètre (100 nanomètres). Il en existe trois types désignés par les lettres A, B et C. Les virus grippaux B et C ont une spécificité d’espèce stricte pour l’homme. Le virus grippal C ne donne pas de forme grave. Il est utile de préciser, à propos de la gravité, que l’expression commune « être grippé » désigne un état infectieux sans gravité, lié en général à un virus para-grippal, c’est-à-dire différent du virus grippal et non ciblé par la vaccination. C’est notamment l’utilisation abusive de cette expression qui conduit certaines personnes à penser à tort que la vaccination grippale est inefficace.

Le virus grippal A est le plus dangereux. En plus de l'homme, il peut infecter des mammifères (terrestres et marins) et des oiseaux (terrestres et aquatiques). En fait, il faut bien comprendre qu'il existe des virus grippaux A humains (souches dites humaines), des virus grippaux A porcins (souches dites porcines), des virus grippaux A équins (souches dites équines) et surtout des virus grippaux A aviaires (souches dites aviaires), responsables de la grippe aviaire épidémique et dont le réservoir est constitué des oiseaux aquatiques. Lorsque la grippe aviaire est particulièrement grave et épidémique, on parle de « peste aviaire ».