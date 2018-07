Les grandes puissances sont en train de réajuster les grands équilibres du monde....sans l’Europe!

Hughenden,

29.7.2018

Mon cher ami,

Le sommet des BRICS passé inaperçu

On ne peut pas s’intéresser à tout. Vous avez l’affaire Benalla, nous avons les malheurs de Theresa avec le Brexit, les Etats-Unis ont le Russiagate. Les médias occidentaux n’ont pas le temps de parler d’autre chose, d’événements qui ne nous concernent pas. N’est-ce pas?

Tenez, le sommet des BRICS, qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi et vendredi à Johannesburg. C’est juste 40% du PIB mondial, dont les chefs d’Etat et de gouvernement se rencontraient. Ils ont réaffirmlé leur attachement à la liberté du commerce. En fait, ils ont expliqué qu’ils entendaient avoir leur propre bloc commercial. Le commerce entre eux a augmenté de 30% en 2017. Leur banque commune, la Nouvelle Banque du Développement, met à disposition 4 milliards de prêts pour les BRICS cette année.

La Russie est sur le point d’en emprunter le quart; tandis qu’elle finance pour 600 millions de projets dans l’énergie nucléaire en Afrique du Sud et en Chine. Ce sommet des BRICS faisait suite à celui de l’Organisation de la Coopération de Shanghai au mois de juin, où la Chine, la Russie et l’Inde, jouent aussi le rôle central, autre plateforme qui cherche à se passer des circuits occidentaux de financement et de commerce.

En marge du sommet des BRICS, Vladimir Poutine a mené des entretiens billatéraux; en particulier concernant la coopération énergétique (avec l’Afrique du Sud) et militaire (avec l’Inde). Au sein du groupe des BRICS comme dans l’organisation de la coopération de Shanghai, on réfléchit discrètement mais efficacement à progressivement être moins dépendant du dollar. La Russie ne se cache pas d’augmenter considérablement ses réserves en or, en DTS du FMI et en yuans; elle a réduit ses réserves en dollar, ces deux dernières années de 96 à 14 milliards. De Gaulle en avait rêvé, Poutine l’a fait ! La Chine est plus prudente, dans la mesure où elle possède encore plus de mille milliards de dollars; elle sait qu’elle tient l’une des clés de la stabilité du monde; l’Inde aussi reste prudente: elle compte encore sur les Etats-Unis autant que sur la Russie pour maintenir un équilibre militaire avec la Chine et le Pakistan, puissances nucléaires comme elle.

Tout cela, mon cher ami, ce sont des broutilles, non? Surtout que Trump s’y intéresse!

Trump pour les nuls

Soyons sérieux. Cessons enfin des sous-estimer Trump au prétexte de ses excentricités et de sa vulgarité. Lorsque vous êtes attentif à ce qui se passe en Eurasie et au sein du groupe des BRICS, vous comprenez mieux la géopolitique de Trump. Il est suffisamment réaliste pour sentir que les Etats-Unis voient leur puissance remise en cause, en particulier par la Russie (militairement) et par la Chine (économiquement). Le temps, “clintonien”, où les Etats-Unis pouvaient se permettre d’intervenir tous azimuts et de jeter les dollars par les fenêtres de la Fed (Bernanke utilisait l’image de l’hélicoptère inondant de dollars les zones de crise). Et Barack Obama a, selon Trump et ses équipes, certes compris qu’il fallait abandonner une stratégie impériale pour revenir à une stratégie nationale mais il n’en a pas vraiment pris les moyens. L’exemple le plus flagrant, pour Trump, est l’Iran: on comprend bien le mouvement d’après le 11 septembre, la crise de confiance entre Etats-Unis et Arabie Saoudite, la nécessité de stabiliser un Irak largement tenu par les chiites. Mais, pour le successeur de Barack Obama, son pays n’a rien à gagner d’une politique trop conciliante avec l’Iran. Téhéran regarde soit vers l’Union. Européenne soit vers l’Organisation de Coopération de Shanghai, des compétiteurs monétaires du dollar. Il vaut bien mieux se réconcilier avec les pays du Golfe, en particulier avec l’Arabie Saoudite. A la différence d’autres pays, ils n’ont pas intérêt à mettre en cause l’hégémonie du dollar.