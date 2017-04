La grande transmutation : finis les électeurs citoyens, bonjour les consommateurs de politique ?

Atlantico : Dans une récente interview accordée au Figaro, l'ancien ministre de l'intérieur Jean-Pierre Chevènement fait part de ses hésitations pour le premier tour de l'élection présidentielle. Divisé entre affinité idéologique et raison, il fait part de sa sympathie pour Jean-Luc Mélenchon mais n'exclut le choix de la raison que semble représenter le leader d'En Marche ! Une telle hésitation peut-elle également illustrer celle qui habite les électeurs ? En écartant les programmes au profit d'une impression générale, en privilégiant une "certaine idée" au détriment du contenu réel, les électeurs n'ont-ils pas renoncé à ce que les candidats aient un impact notable sur la réalité s'ils étaient élus ?

De quoi ce comportement peut-il être le symptôme au sein de nos sociétés, privilégiant la "marque", le "titre", plutôt que le contenu, rapprochant l'électeur d'un simple consommateur ?

Jean Petaux : Jean-Pierre Chevènement est bien placé pour faire part de son trouble et de ses hésitations entre son « cœur » et sa « raison ». En se présentant en 2002 contre Lionel Jospin dont il avait pourtant été le ministre de l’Intérieur plusieurs années de suite à partir de l’entrée de ce dernier à Matignon en 1997, il contribua (et pas qu’un peu… avec Christiane Taubira entre autres) à réussir l’élimination directe du candidat socialiste au soir du premier tour… On comprend que l’ancien leader de l’aile gauche du PS sous Mitterrand, le CERES, Jean-Pierre Chevènement (dont un des proches collaborateurs, Florian Phillipot a connu le destin que l’on sait) s’interroge sur la pertinence de ses éventuels choix politiques. Au-delà du cas particulier du « Miraculé de la République » (titre du livre que Chevènement publia après son accident opératoire où il faillit bien perdre la vie) la question que vous posez est parfaitement judicieuse.

Je ne pense pas, en revanche, qu’elle pointe un phénomène nouveau et original. Il serait vain d’imaginer que le corps électoral était plus « studieux », plus « sérieux » en quelque sorte, hier, dans son choix de tel ou tel programme. En 1974 on peut aisément concevoir qu’en dehors des militants du PS ou du PCF peu d’électeurs avaient lu le Programme Commun d’Union de la Gauche et seuls des choix comme « les nationalisations des moyens de production » étaient vraiment connus des Français (sans pouvoir, souvent, rentrer dans les détails). En, 1981, l’ignorance de certains électeurs était telle que nombreux furent les témoignages de clients se présentant le lundi 11 mai 1981 aux guichets de grandes banques pour y retirer leurs avoirs, placements et autre épargne, au motif que les « Rouges allaient tout leur prendre ». Ces banques, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la BNP étaient juste nationalisées depuis la Libération, par le général de Gaulle et Michel Debré… Les épargnants n’en savaient rien. Et qui se souvient encore des propositions de Nicolas Sarkozy en 2007 en dehors de son slogan, fort pertinent et efficace : « Travailler plus pour gagner plus » ? L’électeur-consommateur qui se prononcerait sur le contenu détaillé des programmes est un idéal-type. Un « citoyen-démocrate » que nous envierait le monde entier. Dans le monde réel ce qui détermine le choix du vote est un cocktail complexe, souvent fait de contradictions, où le rejet de certains candidats joue autant que l’adhésion à certains autres. Et comme, en l’espèce, la polygamie ou la polyandrie sont exclues, il faut en choisir une ou un. Plus les prévisions des sondages confirment un écart serré entre plusieurs « finalistes » possibles (quatre c’est une première dans le genre) et moins le « vote utile » est opératoire et moins la cristallisation du vote peut s’opérer. Autrement dit et paradoxalement, là où le comportement stratège propre au « vote utile » peut s’exprimer quand l’incertitude est faible, il est plus difficile à se manifester quand il y a une pluralité de configurations possibles pour le combat final.