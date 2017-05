La grande recomposition de la présidentielle 2017 est-elle en train de préfigurer une union des droites ?

Vincent Tournier : Le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan est un événement important. Depuis qu’elle a pris la tête du FN, Marine Le Pen a clairement montré que son objectif est de chercher à rompre l’isolement dans lequel s’est enfermé son père. Telle est la raison pour laquelle a été créé le Rassemblement Bleu Marine (RMB), qui a consisté à regrouper divers groupuscules à l’occasion des élections législatives de 2012 : il s’agissait alors de créer une sorte de sas entre le FN et les partis de gouvernement afin d’attirer les souverainistes de gauche ou de droite, autrement dit les proches de Jean-Pierre Chevènement et de Nicolas Dupont-Aignan, tous ceux qui sont déçus par la politique pro-européenne des partis traditionnels.

La principale composante du Rassemblement Bleu Marine était le SIEL (Souveraineté, Indépendance et Libertés), parti créé en 2011 par Paul-Marie Coûteaux. Toutefois, cette stratégie d’union a fait long feu : le RBM n’a pas vraiment joué le rôle qu’il était censé jouer et, finalement, en novembre dernier, le SIEL a quitté le Rassemblement Bleu Marine.

L’alliance qui vient d’être scellée avec Nicolas Dupont-Aignan permet donc de donner un nouveau souffle à une stratégie qui était jusque-là dans l’impasse. Pourquoi Dupont-Aignan a-t-il accepté de franchir le Rubicon ? C’est une question qui reste pour l’instant sans réponse. Ce qui est sûr, c’est qu’en faisant ce choix, Nicolas Dupont-Aignan a brisé un tabou, bien plus fortement que ne l’a fait le SIEL ou les autres groupuscules qui ont rejoint le RMB. En effet, Debout La France est un parti à peu près digne de ce nom (il revendique 15 000 adhérents) et il bénéficie d’une certaine notoriété et même d’une légitimité médiatique.

Malgré tout, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Nicolas Dupont-Aignan reste une personnalité relativement périphérique dans la vie politique française, même s’il a réussi une belle percée au premier tour en frôlant le seuil des 5% (il n’a fait que 1,8% en 2012). Il est donc difficile de dire si cette alliance est susceptible de modifier radicalement les choses et de constituer un précédent.

Il est excessif de parler d’une union des droites. Ce qui est sûr, c’est ce que cette affaire du plagiat constitue un très joli coup politique. Reprenons la séquence qui vient de se jouer. Depuis le soir du premier tour, Marine Le Pen a concentré sa communication sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ce choix peut paraître étrange mais il est au contraire très rationnel car c’est là qu’elle peut gagner le plus de voix ou, en tout cas, qu’elle peut semer le plus de doute et fragiliser la rhétorique de ses adversaires. Pour les électeurs de François Fillon, l’alliance avec Dupont-Aignan constitue déjà un message fort. De plus, ces électeurs sont plus faciles à convaincre que ceux de Mélenchon car ils sont plus proches de ses thèmes de campagne. D’après les sondages, 30% de électeurs de Fillon comptent voter Marine Le Pen, contre seulement 18% pour les électeurs de Mélenchon, mais beaucoup songent à s’abstenir. Le camp de Mélenchon est donc dans un profond désarroi, comme le montre l’attitude de leur leader qui a refusé d’appeler à voter pour Emmanuel Macron, ce qui est logique puisque ce dernier n’a cessé d’être raillé comme le « candidat de la finance ». Donc, en se présentant comme le défenseur du « modèle social » et des services publics, Marine Le Pen sait qu’elle peut sérieusement faire douter certains électeurs, surtout ceux qui sont issus de milieux populaires. C’est donc à eux qu’elle s’adresse en priorité. Pour autant, il lui faut aussi envoyer des signaux aux électeurs de Fillon, mais elle doit le faire sans donner le sentiment de se contredire. Cette affaire du plagiat lui permet de faire coup double : d’une part elle lui donne l’occasion de rappeleraux électeurs de droite que son discours est très proche de celui de François Fillon ; d’autre part, elle lui permet d’indiquer qu’il existe des personnalités, en l’occurrence Paul-Marie Coûteaux, qui ont déjà sauté le pont, donc qu’il existe déjà des liens organiques ou des passerelles.