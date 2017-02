Grand oral des candidats sur leur programme santé : les propositions les plus égalitaires ne sont pas celles que l’on croit

Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon se rendent aujourd'hui au Palais Brongniart à Paris pour présenter leurs programmes présidentiels en matière de santé. Vous publiez prochainement "Protection sociale : Pour un nouveau modèle" aux éditions Dunod, comment analysez-vous les positionnements de ces candidats, répondent-ils aux enjeux qui selon vous se posent aujourd'hui pour la Santé en France ?

Frédéric Bizard : Le nouveau modèle de protection sociale que je propose vise à décliner notre triptyque républicain dans le contexte économique et sociale d’aujourd’hui.

L’allongement considérable de la durée des risques sociaux (maladies, retraite, chômage) et l’apparition de nouveaux risques (précarité des jeunes, exclusion sociale) obligent à repenser la stratégie de gestion des risques sociaux.

Le nouveau modèle est de nature universel grâce à l’individualisation de droits sociaux attachés à la personne et non plus au statut professionnel. Il vise à l’autonomie des individus dans la gestion du risque grâce au développement des capacités individuelles et non pas seulement à la fourniture d’allocations sociales. Il garantit l’équité intergénérationnelle en investissant dès la petite enfance sur les capacités individuelles et en renforçant les conditions économiques et sociales du jeune adulte.

Les cinq principes socles du nouveau modèle – universalité et solidarité, autonomie et liberté, engagement individuel, démocratie sociale et équité intergénérationnelle – forment un modèle cohérent et indivisible de protection sociale à la française (ie déclinant nos trois valeurs républicaines).

Chaque candidat met en avant un ou plusieurs principes sus-évoqués sans proposer de réforme globale du modèle social, ce qui risque de finir en colmatage du modèle actuel ou en crash social. A des degrés divers, Mélenchon et Hamon se retrouvent sur une vision de la protection sociale assise sur la fourniture de prestations sociales par l’Etat à des individus passifs car "victimes" selon eux. La notion d’autonomie sociale grâce à l’activation des capacités individuelles laisse la place à l’assistance d’individus victimes d’une forme de déterminisme social. Seule la nationalisation partielle ou intégrale des systèmes sociaux peut garantir une protection sociale solidaire et efficace selon eux.

Le passage d’un modèle corporatiste à un modèle universel fondé sur la protection de la personne est proposé dans le principe par Emmanuel Macron mais il ne le met pas en application dans ses mesures concrètes, notamment en n’instaurant pas un régime social unique universel dans chaque branche. Son approche étatiste de la gouvernance, notamment par l’étatisation de l’assurance chômage, va à l’encontre de la démocratie sociale et de l’engagement citoyen.

Fillon ne fait pas mention d’une individualisation des droits sociaux et tente de réformer le système tel qu’il existe aujourd’hui, ce qui limite les risques de la réforme mais aussi ses résultats en matière d’efficacité dans le contexte actuel. Sa ligne politique fondée sur la liberté et la responsabilité est favorable à la recherche d’une autonomie individuelle dans la gestion des risques tout en maintenant un système solidaire, même si l’équilibre n’est pas toujours évident comme l’a montré la polémique sur la sécurité sociale.