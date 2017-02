Grand meeting de Lyon : Emmanuel Macron, le candidat copier-coller

10.000 gendarmes et policiers en plus: plagiat amélioré de Hamon

Sur ce point de programme, Macron fait mieux que son rival Hamon qui propose seulement 1.000 créations de poste par an pendant 5 ans. Ni François Fillon ni Jean-Luc Mélenchon ne proposent de créations de postes.

“Police de sécurité quotidienne” au contact des Français: mauvais plagiat de Hamon et Fillon

Dans son discours de Lyon, Macron a proposé “une réorganisation pour que la protection puisse être plus efficace, plus visible”. On trouvera mieux chez ses concurrents.

Chez Hamon, on lit:

"Mise en place d’une véritable police de proximité Je rétablirai une véritable police de proximité pour renouer la confiance avec la population. La police doit remplir une fonction sociale de premier plan. Elle doit connaitre réellement la population qu’elle protège pour rétablir la confiance mutuelle et mettre fin au cercle vicieux : distance, méfiance, discriminations et violence. Je ferai en sorte que soient privilégiées les patrouilles pédestres ou portées avec un objectif de prise de contact des habitants au quotidien."