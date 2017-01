Le grand doute : et si François Fillon est sorti du jeu, qui pourrait être un candidat de substitution ?

Atlantico : Suite aux révélations du Canard Enchaîné impliquant Pénélope Fillon, et en imaginant, dans une sorte de "politique fiction" que le candidat ne puisse être en capacité de se présenter, quels seraient les personnalités susceptibles de reprendre le flambeau du parti Républicain ? Ceci, aussi bien d'un point de vue statutaire qu'au regard des rapports de force politique au sein du parti ?

Bruno Larebière : « Statutairement », c’est très simple : une nouvelle primaire de la droite et du centre devrait être organisée, ce qui exigerait que la Haute Autorité de la primaire, qui, par un coup de malchance, s’est dissoute mercredi, le jour de la parution de l’article du Canard enchaîné, se reconstitue !

Les modalités de cette primaire sont est en effet inspirées de l’article 7 alinéa 8 de la Constitution de la Ve République : « En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. »

Nous sommes ici dans un cas de figure un peu différent puisque le scrutin a eu lieu mais c’est bien une disposition du même type qui s’appliquerait. Si Fillon renonce, on revote !

Ceci pour dire que l’« empêchement » de François Fillon n’entraînerait pas ipso facto son remplacement par le candidat arrivé deuxième, à savoir Alain Juppé. Celui-ci, s’il voulait prétendre à « reprendre le flambeau », devrait à nouveau en passer par une primaire, et je dois dire que c’est heureux. Imagine-t-on qu’un candidat qui renoncerait, parce qu’il serait mis en examen – hypothèse qu’il a évoquée hier soir sur TF1 – soit remplacé par un candidat, qui, lui, je vous le rappelle, a été condamné à quatorze mois de prison avec sursis, assortis d’un an d’inéligibilité, et cela pour quoi ? Pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris !

Mais si on prenait un peu de recul, si tant est que l’on puisse être entendu au milieu du hourvari irraisonné de ces derniers jours ? A cette heure, où en est-on ? Un article mettant en cause François Fillon est paru il y a quarante-huit heures, point. Ah si : le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Et on en serait déjà à se demander si Fillon ne serait pas discrédité dans la course à l’Elysée ? Et tout le monde semble d’accord, lui-même inclus, pour dire qu’une mise en examen serait une infamie incapacitante ?

On mesure ici, une fois de plus, les ravages de ce que l’on a appelé la « jurisprudence Balladur », selon laquelle tout ministre mis en examen – ou même simplement suspecté d’avoir commis ou couvert des agissements répréhensibles – doit remettre sa démission, et qui n’a cessé de s’étendre, alors que sa parfaite injustice a été maintes fois démontrée depuis. Je ne prendrai qu’un seul exemple, celui de Gérard Longuet, contraint de démissionner en 1994 et définitivement blanchi de toutes les accusations portées contre lui – et qui lui avaient même valu d’être placé en garde à vue –, mais seulement vingt ans plus tard !

Je rappellerai enfin un principe élémentaire du droit : ce n’est pas à François Fillon de prouver que sa femme a effectivement travaillé pour lui, c’est la justice de démontrer que cet emploi était fictif. En droit français, et c’est tout de même le minimum, on n’a pas à prouver qu’on n’a pas commis un délit !

François Fillon a dit que son « honneur serait atteint » s’il était mis en examen et je ne partage pas du tout ce point de vue, qui est d’ailleurs en contradiction avec ce qu’il prétend être sur le plan politique – sans complexe face à la dictature de la gauche –, car il exprime là sa soumission à la dictature morale du tandem médiatico-judiciaire. Son honneur serait atteint s’il était condamné, et là, c’en serait fini pour de bon de sa carrière politique. Du moins cela devrait, n’est-ce pas Jean-Christophe Cambadélis ?