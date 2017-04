GPA, fin de vie….ce que révèle l’absence de réponses précises du candidat Emmanuel Macron sur les questions de société

Atlantico : Pierre Bergé, soutien d'Emmanuel Macron et fervent supporter de la cause LGBT a annoncé que la GPA serait imposée d'ici 5 ans. Pourtant, dans sa lettre au magazine homosexuel Tetu, le candidat d'En Marche s'était gardé de se positionner en faveur de la légalisation de la GPA. Quelle est la position d'Emmanuel Macron sur ce point ? Comment faire la part des choses entre ces informations contradictoires ?

La position de M. Macron est dans la droite ligne de celle affichée par les gouvernements successifs de M. Hollande depuis la loi Taubira. C'est du progressisme mou qui avance masqué. Cette position consiste à proclamer plus ou moins clairement, suivant les interlocuteurs que l'on veut séduire ou rassurer, que la GPA restera interdite, tout en feignant de ne pas voir qu'elle se met en place dans les faits. C'est exactement ce qui était annoncé dans la tribune du groupe Cambacérès publiée en 2013 par Atlantico: comme tout le droit de la filiation est lié au mariage, la loi Taubira ouvre la porte au droit à l'enfant, et donc au trafic d'enfants, bien sûr sans le dire et sous le noble couvert de l'égalité entre les personnes quelle que soit leur orientation sexuelle.

Ce qui n'est absolument pas le sujet: s'il s'agissait seulement de reconnaître à deux personnes du même sexe le droit de vivre ensemble dans les mêmes conditions que deux personnes de sexe opposé, il n'y aurait jamais eu de Manif pour Tous. Mais il est tellement facile de caricaturer les positions des opposants à la loi Taubira, comme étant réactionnaires et homophobes.

Sur le sujet de la PMA pour les couples de femmes et de la GPA pour les couples d'hommes, M. Bergé a parfaitement raison. Si rien n'est fait, si on évite tout débat, si on laisse faire l'ultralibéralisme sociétal au nom duquel tout est permis, on dira dans 5 ans que le droit doit s'adapter aux faits (ce qui est la négation même du droit...) , et la GPA s'imposera d'elle même. Accessoirement, si M. Bergé n'était pas un milliardaire étiqueté à gauche, ses déclarations sur la location d'un utérus comparable à la location des bras d'un ouvrier auraient été unanimement condamnées, en tout premier lieu par quiconque se prétend un tant soit peu féministe, ou un tant soit peu humaniste.

Plus largement, qui serait un Président Emmanuel Macron sur les questions de société, alors qu'il ne possède pas de réel programme dessus ? Qu'en est-il par exemple de ses positions sur la fin de vie et l'euthanasie ? Le candidat doit-il clarifier ses propositions sur ces points, au travers de son programme, de ses discours, et de ses interventions ?

La position, ou plutôt l'absence de position de M. Macron consiste à éviter tout débat sur ces questions parce que le débat serait clivant, et donc, à n'avoir aucun programme qui pourrait être susceptible de fâcher un électeur. Mais n'est-ce pas le propre d'un débat démocratique que d'opposer des points de vue divergents, et de chercher un compromis acceptable? dans une dictature il n'y a pas de débats. Cette position traduit en première analyse un mépris de la capacité du corps social et de ses représentants à parvenir à des solutions sages sur des questions essentielles.