Le gouvernent ne peut pas céder sur les réformes. Mais le durcissement des conflits lui fait courir des risques plus économiques que politiques

Le début de la grève à la SNCF risque de perturber assez gravement, lundi soir, les retours de weekend et surtout la reprise du travail mardi. Les modalités de la grève choisies par la CGT et SUD-rail sont d’ailleurs considérées comme extrêmement inquiétantes par les entreprises qui ont besoin du train, par les usagers de la région parisienne et par les voyageurs français et étrangers. Cette idée très nouvelle, de faire grève pendant deux jours et en gros tous les trois jours va alléger au minimum le cout pour les grévistes, alors que l’impact du conflit va être maximum dans la mesure où ça va dérégler tous les plannings de logistique ou même de production.

Sur deux mois, ça peut créer un désordre invraisemblable dans le système et dans la tête des Français.

D’autant qu’au conflit des cheminots s’ajoutent les arrêts de travail chez les pilotes d’Air France, ce qui paralyse le transport aérien - et la nervosité du public des étudiants qui sont remontés par l’extrême droite et l’extrême gauche, des courants traditionnellement très présents dans les facultés de droit, de lettres et de sciences.

La multiplication de ces mouvements trouve dans la fonction publique, qui se croit menacée par les ambitions de réformes, un écho très favorable. La grève de la SNCF peut coaguler la mauvaise humeur des services publics dont les personnels ne comprennent pas les critiques dont ils sont l’objet. Les fonctionnaires ont d’ailleurs du mal à accepter les raisons de l'insatisfaction des usagers. Tout cela compose une équation sociale très compliquée.

Donc, on n’est sans doute pas au bord d’une contagion nationale avec explosion, comme le rêve la France insoumise, mais nous sommes au bord d’une situation très énervée et très énervante pour les Français du secteur privé, qui ont besoin du train ou de l'avion pour travailler.

Les revendications ne sont d’ailleurs guère entendues. Les cheminots font grève pour défendre un statut qui n’est pas menacé pour les personnels en place et les pilotes d’Air France revendiquent des augmentations de salaires alors que la compagnie n’est pas en bonne santé et eux, en revanche, sont parmi les salariés du transport aérien les mieux payés. On marche un peu sur la tête.

Ceci dit, à partir du moment où le mouvement de grève perturbe la vie quotidienne, les français, dans leur majorité, vont souhaiter assez rapidement que ça cesse, parce qu’ils vont penser que le pays aurait plus à perdre à s’entêter dans la réformes, qu’à amender les aspects les plus provocants.

Dans les allées du pouvoir, du côté de l’Elysée, on estime que la généralisation de la grève va évidemment provoquer des dégâts dans l’immédiat mais on pense aussi que de renoncer devant cette menace aux réformes engagées entrainerait des dégâts irrattrapables pour l’avenir.

Et c’est vrai qu’en toute logique, Emmanuel Macron ne peut pas donner l’impression de céder à des revendications qu’il estime purement catégorielles et très marginales (les cheminots). Elles sont simplement dopées par une opposition politique qui n’a pas beaucoup d’occasion de s’exprimer autrement.