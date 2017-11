Gouvernement des juges ? Et la justice allemande enjoignit au pouvoir politique de créer un troisième sexe dès la naissance

Atlantico : Ce mercredi 8 novembre, le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, plus haute juridiction allemande, a exigé l'ouverture de l'inscription d'un sexe autre que masculin et féminin dans les registres du commerce. Comment interpréter une telle décision à l'aune du conflit de pouvoir entre les juges et le politique ? Une telle décision ne devrait elle pas relever du pouvoir politique plutôt que des juges ?

François Martin : Je ne me prononcerai pas sur l’interprétation juridique qu’il convient de donner à cette décision en droit constitutionnel et administratif allemand, faute de connaître ce dernier.

Mais plus largement, cela pose en effet la question de la place du juge et de l’étendue de ses pouvoirs dans une société démocratique régie notamment par le principe de la séparation des pouvoirs.

En application de ce principe, le juge n’a pas à modifier la loi, ni à adresser d’injonction au pouvoir politique. C’est à ce dernier, parce qu’il a une légitimité démocratique, que doit toujours revenir le dernier mot, sous certaines réserves sur lesquelles je reviendrai en illustrant la situation française.

Avant d’aller plus loin, ce cas d’espèce pose deux questions majeures.

En premier lieu, il n’est pas nécessaire d’être biologiste ou généticien pour affirmer que le cas de cette personne, qui ne serait biologiquement ni un homme ni une femme, est - à supposer qu’il soit avéré- plutôt rarissime. Faut-il modifier la loi générale pour l’adapter à un cas si particulier ? ce serait gravement mettre en péril la notion même de loi, relativiser son universalité, entrer dans un individualisme forcené qui correspond assez à l’air du temps mais pourrait bien sonner le glas de l’ère démocratique.

En second lieu, il faudrait être bien naïf pour ne pas voir que cette décision a, sinon une origine, du moins des conséquences potentielles qui ne relèvent pas du droit, mais de l’idéologie : celle que mettent en avant les théories sociétales sur la négation du caractère sexué de l’espèce humaine et notamment de sa reproduction.

Dans les deux cas, cela peut aller très loin. Je m’étonne que les thuriféraires habituels du principe de précaution ne l’invoquent pas !

En prenant en compte les différences entre système français et allemand, de quelle manière le juge français, ou une juridiction supranationale, pourrait-il en arriver au même résultat en France ?

Dans le cas français, il faut analyser la manière dont le juge administratif dans un premier temps, puis le juge constitutionnel depuis la Vème république, sont intervenus pour, malgré tout, créer du droit, ce qui semble être une exception au principe de la séparation des pouvoirs ; mais cette exception n’est qu’apparente.

Le droit administratif français a été très largement d’origine prétorienne, car ce sont les arrêts du Conseil d’État, à partir de la fin du XIXème siècle, qui l’ont progressivement façonné. Sans entrer dans les détails, la plus haute juridiction administrative a cherché et a réussi à imposer que l’Etat ne soit pas au-dessus des lois, avec deux conséquences majeures : si l’administration cause un dommage, elle doit le réparer : c’est le principe de responsabilité ; et si l’administration excède ses pouvoirs, viole la loi, ses décisions peuvent être annulées : c’est la théorie de l’excès de pouvoir.