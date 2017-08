Google Home débarque : mais à quoi servent vraiment ces assistants personnels à reconnaissance vocale ?

Atlantico : Les programmes informatiques d'assistance à reconnaissance vocale tels que Echo d'Amazon ou Google Home sont apparus aux Etats-Unis dès l'année 2014. Ce n'est que deux ans plus tard, en septembre 2016 que ces assistants ont commencé à être commercialisés en Europe et au Royaume-Uni. Le Washington Post parle de ces robots comme la plus belle avancée technologique à ce jour. Dans quelle mesure ces appareils seront la plus grande avancée technologique de 2017 ?

Laurent Alexandre : C’est la surprise de 2016. Personne ne croyait à la percée des assistants personnels.

Amazon a mis 1.000 employés à temps plein sur le développement d’Echo-Alexa et a créé un nouveau marché contre toute attente. Encore une fois, on réalise que les prédictions technologiques sont bien difficiles : personne n’avait non plus anticipé les smartphones, ni les réseaux sociaux, ni la croissance folle de la vidéo sur le web.

Le marché ne va pas exploser et remplacer le smartphone parce que d’importants progrès en Intelligence Artificielle sont nécessaires pour perfectionner ces produits. Il faudra 10 ans pour avoir une reconnaissance parfaite de nos paroles y compris quand on parle argot ou avec un accent régional prononcé. Il faudra même plus de 10 ans pour que ces dispositifs répondent avec empathie en toute circonstances.

Malgré ses actuelles limitations, Alexa a initié une tendance de fond sur le marché. Tout le monde copie Amazon…. Google a lancé son propre assistant et le patron de Facebook Mark Zuckerberg a développé un assistant qu’il appelle son « Jarvis » pour son usage personnel qui devrait déboucher sur un produit pour les 2 milliards d’utilisateurs de la galaxie Facebook-WhatsApp-Instagram-Messenger.

Ce qui est probable, c’est que l’Intelligence Artificielle de ces assistants soient demain intégrés à nos smartphones et à nos voitures et ne soient plus seulement incorporées dans les cylindres actuels destinés à trôner dans nos salons.

Pouvait-on prévoir une telle explosion de la demande de ces technologies ? Quelles sont les raisons qui expliquent un tel engouement de la part du grand public pour ses assistants vocaux ? Ces appareils n'ont pas d'écrans, pas d'interfaces particulières.

Cette explosion est surprenante. Le manque d’écran aurait dû être un frein à l’utilisation…. Peut-être que la fatigue visuelle liée à la lecture permanente sur écran conduit les gens rechercher une interface purement vocale. Et la voix est plus empathique qu’un écran.