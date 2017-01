Gérard Longuet : “Emmanuel Macron, c’est la prolongation, avec un visage jeune, du compromis qui fige et qui nous a conduit là où nous sommes : un pays de déficit et d’endettement.”

Atlantico : François Fillon était cette semaine à Las Vegas pour le CES. Dans quelle mesure ce voyage peut-il lui profiter compte tenu du fait qu’il est le seul candidat cette année à s’y être rendu ?

Gérard Longuet : François Fillon est surtout un homme politique qui a une connaissance parfaite des nouvelles technologies, de la révolution numérique, et ce depuis longtemps. J’ai eu l’occasion de mesurer cela lorsque j’étais ministre de l’Industrie et des Télécoms, poste auquel il m’a succédé d’ailleurs. Honnêtement, nous parlions avec beaucoup de plaisir de ces nouvelles technologies ; son intérêt est réel, profond, constant.

Accessoirement, en période de campagne, cela donne une bonne image, mais la vérité, c’est que cette démarche est, chez lui, fondée sur l’intérêt qu’il y porte et la compétence acquise.

Durant cet évènement, François Fillon a fait preuve d’un certain agacement à l’égard d’un journaliste qui a tenté une comparaison avec Emmanuel Macron, et ce à travers une remarque sur le rôle qu’il a pu jouer en matière de technologie. Cette remarque est depuis largement reprise et moquée sur les réseaux sociaux, notamment par Manuel Valls qui s’est fendu d’un tweet dans lequel il affirme que « Grâce à François Fillon, je peux vous écrire ce tweet depuis Evry. Merci à France Télécom, son réseau, ses agents qui ont permis Orange/Free/SFR… ». Que pensez-vous de cette attaque de l’ancien Premier ministre ?

Elle est sans aucune portée. En matière de télécom, il y a eu une formidable révolution en France, qui s’est faite à partir du choix du numérique dans les années 1980. Cela fut d’ailleurs un choix de Valéry Giscard d’Estaing, avec Gérard Théry, puis Jacques Dondoux ou Marcel Roulet. Puis la dérégulation des télécoms que j’avais d’ailleurs lancée en 1986-1988, et que François Fillon a, par la suite, poursuivi en tant que ministre de ce secteur, a permis la multiplication des investissements et des initiatives. Monsieur Valls découvre, en effet, que France Télécom existe, mais le développement des télécoms est l’affaire de tout un secteur, et surtout de capitaux privés – essentiellement d’ailleurs car l’Etat n’a jamais mis un sou dans France Télécom ; c’est toujours France Télécom qui a subventionné l’Etat. Manuel Valls tombe mal, il ne connait pas son sujet.

Les débats télévisés de la primaire de la gauche vont commencer très bientôt. Comment est-ce que François Fillon espère-t-il occuper le terrain au cours de cette période où les médias seront accaparés par ce scrutin ?

Profondément, François Fillon n’a pas l’obsession d’occuper le terrain pour occuper le terrain. Le présentéisme médiatique n’est pas sa tasse de thé. Ce qu’il souhaite, c’est s’exprimer sur des sujets de fond qui correspondent à sa ligne de force: le diagnostic vrai et le devoir de réforme.

Il est évident toutefois que nous regardons avec intérêt les débats du PS. Les deux candidats importants, qui arriveront en tête de la gauche, sont Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, tous deux candidats hors primaire PS ; le candidat du PS sera probablement le deuxième ou le troisième de la gauche, en tout cas, il y a peu de chance pour qu’il soit le premier ; de même, la probabilité pour qu’il soit au second tour est faible. Nous les regardons donc avec une curiosité polie, sans considérer que se soit un élément essentiel, car si la gauche, et notamment Manuel Valls, avait des solutions, nous le saurions.

Depuis sa victoire, François Fillon est critiqué à gauche, mais également par Emmanuel Macron et son propre camp, pour son approche jugée très libérale de la question sociale et des politiques de santé. Que pensez-vous de ce jugement ?

François Fillon pense profondément que c’est l’esprit de liberté qui peut relancer l’économie française et permettre le contrôle des dépenses publiques sous toutes leurs formes. En matière de santé, François Fillon est bien évidemment pour la liberté tant du patient que du praticien. Il y a eu ensuite une caricature simple et grossière d’une réforme du candidat qui sera approfondie comme doit l’être une construction gouvernementale. Cette construction est en cours actuellement et nous aurons ainsi la bonne clarification. En termes de dépenses de santé, nous savons que l’assurance doit faire une large place à la mutualisation car les risques sont à la fois très importants pour les infections lourdes et graves, et très concentrés sur des périodes de la vie et sur les pathologies graves . C’est la raison pour laquelle François Filon regarde avec beaucoup de sagesse et d’humanité la réalité de la dépense médicale qui est malheureusement – et on le sait – plus forte sur des cas précis, et qui mérite une véritable considération. Mais par exemple, pouvons nous laisser sans solution le véritable détournement du rôle des urgences de bien des hôpitaux ?