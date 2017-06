Les gens se tournent de plus en plus vers les médicaments pour doper leur état de forme général

Atlantico : Nous vivons dans une société où la performance est au centre de nos activités. Que ce soit au travail, dans les loisirs ou en privé, nous voulons être les meilleurs, les plus forts, plus endurants. Des drogues et produits de synthèse vendus sur internet sont de plus en plus faciles à trouver et nous donnent un coup de boost. Quels sont ces produits que les gens trouvent sur internet pour améliorer leur physique et leur mental ? Pouvez-vous nous les décrire ? Quels sont leurs effets sur le corps ?

Sauveur Boukris : La toxicité de ces produits est allée crescendo au cours de ces dernières années.

A partir de 1970, on parlait de produits contenant de la caféine, de la vitamine C. Ces produits étaient considérés comme des dopants. Le Guronsan était particulièrement visé parce qu'il était utilisé par les athlètes et les cyclistes pour améliorer leurs performances. Dans les années 1980, 1990, il y a eu l'arrivée des amphétamines. Ce sont des stimulants psychiques qui développent et amplifient les capacités physiques et intellectuelles des consommateurs. Grace aux amphétamines, les sujets dorment peu, ils ont un esprit plus vif, plus réactif et font preuve de plus d'imagination. Les écrivains, les artistes et même des cadres comme les publicitaires qui avaient des missions de création utilisaient des amphétamines pour doper leur créativité. Ils prenaient du Maxiton, une amphétamine qui pouvait se vendre en pharmacie ou sous le manteau. De nos jours, les gens utilisent des produits qui se vendent sur internet pour améliorer leurs performances physiques, sexuelles et intellectuelles.

Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène n'est pas nouveau. Sans doute que dans les années 1970, les drogues touchaient une petite partie de la population. Désormais, cette dernière s'est agrandie au cours des décennies pour être utilisés chez les étudiants, les cadres, des artistes, des gens plus jeunes qui ont besoin de développer leurs capacités pour être les plus performants. Les traders et les employés des milieux financiers s'y sont mis. Ils dorment peu, sont accrocs à la performance, à la réussite. Ils développent une addiction.

Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas en 2017 que l'on découvre ce phénomène. Il existe depuis trente ou quarante ans. Il va être crescendo avec le fait qu'internet facilite leur accès à une plus grande frange de la population. Avec ces produits, le sujet en veut toujours plus. Il rentre dans un cercle vicieux.

Ces drogues et médicaments sont sensés apporter une amélioration de la forme physique et intellectuelle, quels sont les risques pour la santé ?

Ils sont nombreux. Comme tous les toxiques, le corps s'accoutume. Pour obtenir le même effet, un utilisateur va augmenter les doses. Cette hausse des doses va entraîner de la dépendance. Sans les drogues, l'impression se développe que le cerveau se ramollit, que la personne devient moins performante. C'est le propre de tous les toxiques, l'accoutumance et la dépendance.