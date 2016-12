François de Rugy : "Si EELV fait 1, 2 ou 3% à la présidentielle, cela ne servirait à rien de plus qu'à affaiblir l'écologie"

Atlantico : Vous faites partie avec Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias des candidats à cette primaire de la gauche non-issus directement du Parti socialiste. Quel sens donnez-vous à votre candidature, alors que vos chances de l'emporter restent assez minces ?

François de Rugy : Je me suis fixé un objectif clair dans cette primaire : mettre l'écologie au cœur du projet présidentiel de la gauche. Je mets sur la table un projet de 66 propositions qui permettra aux électeurs de la primaire de mettre le bulletin de vote François de Rugy s'ils veulent plus d'écologie dans le projet du candidat qui sera désigné à l'issue de cette élection.

Vous avez co-fondé en 2015 avec Jean-Luc Bennahmias, ancien membre des Verts, l'Union des Démocrates et Ecologistes. Pourquoi présenter deux candidatures différentes, vous et lui ?

Il faudrait demander à Jean-Luc Bennahmias... À titre personnel, je présente une candidature écologiste et suis le seul parmi les sept candidats à me définir comme écologiste. Je pense que c'est intéressant pour les électeurs et électrices de gauche, qui sont nombreux à avoir une sensibilité écologiste tout en ne réduisant pas tout à l'écologie, évidemment. J'ai l'intuition que beaucoup des Français de gauche ont envie que l'écologie soit davantage prise en compte. Il y a cinq ans, en 2011, il n'y avait pas de candidature écologiste à la primaire de la gauche. Ce n'était donc pas possible. Cette fois-ci, c'est possible sans pour autant jouer le jeu de la division au premier tour de l'élection présidentielle (comme d'autres le font, avec le risque de contribuer à l'élimination pure et simple de la gauche pour le deuxième tour). C'est pour cela que la voie pour promouvoir l'écologie, c'est la primaire de la Belle Alliance Populaire.

L'absence des écologistes à la primaire de 2011 était donc une erreur selon vous ?

Oui, je l'avais pensé à l'époque. J'y étais déjà favorable. J'étais membre d'Europe Écologie-Les Verts, qui avait fait un autre choix. On a pu voir par la suite que c'était une erreur…

Justement, ces derniers mois ont été marqués par la scission du mouvement Europe Écologie-Les Verts, avec les départs d'Emmanuelle Cosse, Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili et vous-même. Vous pensez notamment que la cause écologiste a plus de chances d'avancer en ayant des représentants au cœur du pouvoir qu'en se contentant d'être une opposition tribunitienne. Pensez-vous que c'est toujours le cas après l'expérience écologiste gouvernementale de ces cinq dernières années ?

Je le pense toujours et je l'ai d'ailleurs toujours pensé. Je sais qu'il est difficile de faire avancer l'écologie car de nombreux lobbies sont à l'œuvre pour freiner le changement écologique. À droite et à gauche, il y aura toujours des personnes sensibles aux discours des lobbies, notamment les discours qui agitent les peurs (économiques, sociales…) par rapport à cela.

Par ailleurs – et on l'a bien vu depuis cinq ans –, il y a une très grande inertie du système politico-administratif français qui débouche bien souvent sur une forme de conservatisme en matière d'écologie.

Pour autant, nous avons fait avancer un certain nombre de choses depuis 2012. Nous avons fait adopter comme annoncé avant les élections la loi de transition énergétique, alors que tout le monde nous disait que nous n'y arriverions pas. Pour la COP21, tout le monde considérait comme mission impossible un accord international sur le climat. Or, la France a pris le leadership de l'organisation de la conférence et de la négociation, a réussi à négocier un accord, à le faire signer et à le faire ratifier. Il y a eu également la loi sur la biodiversité – certes moins connue – adoptée il y a six mois.

Face à ces avancées, le programme de François Fillon est un programme de régression écologique : suppression du principe de précaution de la Constitution française, relance de l'exploitation des gaz de schiste et des OGM, abrogation de la loi de transition énergétique pour relancer le nucléaire...

Tout cela montre que même s'il n'est pas facile d'avancer au sein d'une majorité, c'est la seule voie. Tout seul dans son coin, on n'arrive à rien, que ce soit pour les écologistes ou pour les autres formations politiques (mais c'est peut-être encore plus vrai pour l'écologie). Si l'on se contente simplement de protester dans son coin, de contester et de s'opposer, on n'arrive à rien et on ne fait pas avancer les choses. Je prône pour ma part une écologie efficace. Pour être efficace, il faut travailler avec les autres. C'est vrai en politique, c'est vrai aussi avec les entreprises : si l'on s'oppose systématiquement à toutes les entreprises, on ne fera pas avancer l'écologie.